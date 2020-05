PREVENZIONE

BADIA La Casa del Sorriso di Badia resiste al Covid-19 e dopo i tamponi dei primi di aprile e dello scorso 9 maggio, anche i test sierologici effettuati questa settimana su ospiti e dipendenti hanno dato tutti esito negativo. «Siamo soddisfatti, ma consapevoli di dover continuare con gli stessi protocolli e regole dichiara il presidente del cda Tommaso Zerbinati - Finora abbiamo dimostrato che qui c'è una squadra solida, affiatata e forte anche nelle difficoltà. Siamo la dimostrazione che con rigore, tempestività e un pizzico di fortuna la casa di riposo può essere un luogo sicuro anche nel mezzo di una pandemia».

Il 24 febbraio, ricorda Zerbinati, il vertice dell'ente ha deciso di avviare le procedure per il contingentamento e la registrazione degli ingressi e il 5 marzo è stata disposta la chiusura definitiva agli ingressi. Per mitigare questo distacco forzato dai familiari la struttura ha quindi promosso le videochiamate e per non creare assembramenti sono state sospese le messe e tutte le attività ludico-ricreative. «Nei nuclei aggiunge il presidente - le sanificazioni sono state intensificate e tutto il personale è stato dotato dei dispositivi di protezione individuale. Si è iniziato anche a rilevare costantemente, più volte al giorno, la temperatura di ospiti e personale in servizio. Qualche ospite ha avuto la febbre, ma si è sempre trattato dei classici mali di stagione risolti con le consuete cure. Il 16 aprile c'è stata anche una visita a sorpresa dei Nas, la seconda dopo quella di Capodanno, che non ha evidenziato criticità o violazioni. Buoni risultati - rivendica il numero uno del Cda - che confermano il funzionamento del modello Casa del sorriso».

La casa di riposo di Badia si appresta inoltre ad assume nuovo personale: operatori socio sanitari e infermieri professionali, che verranno reclutate attraverso due bandi di selezione già pubblicati. «L'Ipab conta oltre 170 ospiti tra anziani non autosufficienti e adulti inabili ricorda il presidente Zerbinati - È accreditata dal sistema socio-sanitario regionale e offre servizi di assistenza diretta, socio-sanitaria e riabilitativa. Gli interessati alle future assunzioni alla Casa del sorriso devono inviare la domanda di ammissione alla selezione entro le 12 di lunedì 25 maggio, trasmettendola mediante raccomandata A/R oppure a mezzo posta certificata all'indirizzo Pec casadelsorriso@pec.it, oppure consegnandola a mano, accedendo alla struttura dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12».

