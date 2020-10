IL RICONOSCIMENTO

BADIA POLESINE La città di Badia premia con una targa la Casa del sorriso per l'impegno nella lotta al Coronavirus. Il consiglio comunale di venerdì è stato aperto da una cerimonia che ha voluto manifestare l'apprezzamento delle istituzioni e della cittadinanza nei confronti dell'opera svolta in questi mesi dal personale della casa di riposo, struttura rimasta Covid free per merito di una serie di misure e cautele adottate tempestivamente contro il rischio contagio.

ELOGIO AL PERSONALE

«È un doveroso riconoscimento per tutti coloro che si sono impegnati per affrontare l'epidemia che ci sta affliggendo, in particolare gli operatori della Casa del sorriso per l'esemplare comportamento tenuto in questi mesi ha esordito il sindaco Giovanni Rossi . Naturalmente questa occasione è utile per estendere i ringraziamenti a tutti gli operatori della sanità, alle forze dell'ordine e ai volontari. L'emergenza non è finita e il mio dovere è invitare a non abbassare la guardia, chiedere alla cittadinanza di mantenere sempre i presidi di protezione e rispettare le distanze. Attualmente in città abbiamo solo due contagiati, sono pochissimi, ma alcuni ragazzi dell'istituto Primo Levi, non residenti a Badia, sono risultati positivi. Un aspetto che ci fa capire che bisogna tenere alta l'attenzione, dato che siamo uno dei poli scolastici dopo Rovigo e Adria».

LA DELEGAZIONE

«Sono emozionato ha affermato il presidente dell'ente Tommaso Zerbinati , abbiamo dovuto affrontare un avversario che non conoscevamo e che ancora non conosciamo del tutto. Ci sono state tante problematiche da affrontare, come reperire i dispositivi di protezione per rifornire gli operatori. L'impegno del personale, però, anche al di fuori dell'orario di lavoro, è stato davvero eccezionale».

«Già ad aprile ha aggiunto il direttore Nadia Caramore il sindaco e l'amministrazione ci avevano manifestato vicinanza con una lettera. Ricordo le prime misure, la chiusura e l'introduzione delle videochiamate per mantenere un contatto con i familiari. Si è trattato di un impegno molto grande, relazionale e organizzativo. Il personale ha avuto responsabilità, consapevolezza e intraprendenza».

L'APPELLO

Il sindaco ha quindi colto l'occasione per sottolineare l'eccellenza della residenza, spesso al centro del dibattito politico per le difficoltà finanziarie dell'ente e il caro rette: «Mi auguro che il nuovo consiglio regionale affronti al più presto la riforma delle Ipab. Intanto auguro buon lavoro al Cda e attendiamo il presidente per la relazione sull'ente entro la fine dell'anno o l'inizio 2021».

Solidarietà anche dalle forze politiche. Il comitato di Forza Italia, rappresentato dall'ex presidente della Casa del sorriso Fabrizio Rossi, e la Lega hanno chiesto al sindaco di ringraziare apertamente il personale. Non a caso, la consigliere azzurra Magda Mantovani prima della consegna della targa ha voluto prendere la parola per esprimere «il ringraziamento per aver accolto questa richiesta, condividendo con tutta l'amministrazione questo momento. Grazie a tutti gli operatori a ai tecnici della Casa del sorriso per l'opera svolta».

Considerazioni a cui ha fatto seguito la capogruppo di Adesso Badia, Idana Casarotto dai banchi della minoranza: «Anche da parte nostra va il grazie al consiglio di amministrazione e al personale per aver vinto sin qui molte battaglie, anche se molte altre ce ne saranno. Speriamo che questo riconoscimento possa essere una spinta motivazionale per mantenere alto l'impegno verso gli ospiti, affrontare l'enorme sfida del Covid e quella rappresentata da rette, per molti, purtroppo inaccessibili».

Federico Rossi

