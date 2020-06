RIAPRONO LE RSA

LENDINARA Gli ospiti della Casa Albergo per anziani tornano a ricevere le visite dopo tre mesi di distanza e videochiamate, incontrandoli attraverso un vetro nell'attesa che torni il tempo degli abbracci. Nella residenza per anziani blindata a causa del nuovo coronavirus la guardia resta alta e i contatti con chi non abita né lavora nella struttura sono tuttora vietati, ma si apre uno spiraglio dopo tre mesi di assoluta distanza tra genitori e figli, nonni e nipoti. Ora i parenti possono recarsi a parlare coi i loro cari prendendo appuntamento ed entrando da un ingresso secondario per sedersi, seguendo le disposizioni del personale, nei locali dedicati a questi incontri. I parenti dovranno essere muniti di mascherine e guanti, saranno sottoposti a screening e compileranno un questionario poiché ogni accesso dovrà essere registrato.

TRE MESI DI VIDEOCHIAMATE

Dopo tre mesi di videochiamate, i primi familiari hanno potuto entrare in visita nelle sale in cui un vetro protegge i residenti da qualsiasi rischio di contagio, vivendo il momento con emozione, sorrisi e qualche lacrima di gioia. Si tratta di un segnale di speranza in un periodo molto impegnativo per ogni persona che lavora nella struttura, proprio per la necessità di tenere al sicuro gli ospiti da qualsiasi rischio di contagio.

LA CANZONE

Un tempo difficile raccontato in chiave positiva anche in Tutto l'amore, la canzone della Casa lanciato in occasione della Pasqua che è stata visualizzata tremila volte su YouTube ed è diventata un inno di amore e di speranza per la residenza per anziani ai tempi del Covid-19. Proprio la distanza forzata e la voglia di riabbracciarsi, il modo in cui abitanti e lavoratori della struttura stanno superando le difficoltà e l'importanza dei legami umani sono al centro del brano dalle sonorità reggae e raggamuffin scritto e cantato da Daniele Calle Callegaro, componente della band rodigina Ultima fase che lavora come operatore socio-sanitario in Casa Albergo. Con lui hanno collaborato Danny E.B. per la musica, Alice Guerzoni per la voce femminile, Enrico Valentini, Alessandro Gualandi, Laura Capizzi ed Elena Baracco per foto e riprese video, Michael Segal per il montaggio. Nelle immagini che accompagnano il brano scorrono i volti di ospiti e operatori tra sorrisi e mascherine, con tanta volontà di lasciarsi alle spalle appena possibile questo tempo strano e denso di difficoltà. Il ritorno agli incontri coi propri cari, anche solo attraverso un vetro, sono il primo passo verso la normalità. In questo percorso la Casa Albergo, che ha visto lievitare anche i costi di quasi 90mila euro per rifornirsi di dispositivi di protezione e altre dotazioni di sicurezza, può contare sul sostegno di molte realtà produttive locali e privati che comprendendo le necessità stanno effettuando donazioni per aiutare la struttura che conta 200 ospiti e 180 lavoratori.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA