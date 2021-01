IL FOCOLAIO

ROVIGO Il vaccino anti-Covid19 somministrato agli ospiti e a tutti gli operatori, che hanno aderito in massa senza alcuna defezione, porta un vento di speranza in Casa Albergo a Lendinara dopo un periodo molto duro iniziato quasi due mesi fa. La struttura, che ha pagato un prezzo molto alto alla pandemia e ora conta 25 ospiti ancora positivi, ha accolto con sollievo il personale dell'Ulss 5 arrivato lunedì per somministrate il vaccino a residenti e personale. La presidente Tosca Sambinello fa sapere che sono stati vaccinati 64 degli anziani residenti. «Si tratta di coloro che non sono stati contagiati e di chi, precedentemente positivo, si è negativizzato da più di 21 giorni dice Per cinque residenti è stato manifestato il dissenso alla vaccinazione dagli interessati o dai loro familiari. Le persone ancora positive o quelle recentemente negativizzate saranno immediatamente vaccinate una volta trascorso il termine di 21 giorni indicato».

ADESIONE TOTALE

L'adesione alla campagna è stata totale da parte del personale della Casa. «Sono stati vaccinati 125 operatori prosegue Sambinello A 84 il vaccino è stato somministrato lunedì nella struttura, mentre altre 41 persone erano già state vaccinate nei giorni precedenti recuperando la disponibilità di dosi. Va precisato che tutto il personale sanitario e sociosanitario, quello a contatto con gli anziani, si è vaccinato, con un'adesione del 100 per cento». É stato manifestato un solo caso di dissenso tra il personale dei servizi generali, che riguarda un dipendente del servizio di ristorazione affidato a una ditta esterna. Manca ancora la somministrazione del vaccino al personale assente, ancora positivo al Covid-19 o appena negativizzato, che riceveranno la prima dose appena possibile.

TAPPE FORZATE

«La seconda dose è già stata programmata indicativamente per il 2 febbraio aggiunge la presidente - È significativa l'altissima adesione dei nostri dipendenti, che hanno dato prova del fatto di essere coscienziosi e responsabili aderendo in massa alla vaccinazione. Nonostante il devastante momento di criticità patito da Casa Albergo, stiamo lentamente tornando nell'alveo della normalità, ma i comportamenti debbono comunque mantenersi prudenti e rigorosi e sempre ossequiosi ai protocolli in vigore. La nostra Casa, seppur cautamente, è pronta alla ripartenza».

NUCLEI DI SOGGIORNO

Si parte con cautela, con un solo nucleo che riunisce i 25 anziani ancora positivi, un'area in cui soggiornano i poco più di 50 non contagiati e un terzo settore in cui si trovano gli ospiti dopo la negativizzazione, per un mese di osservazione necessario per ragioni di prudenza. Nei prossimi giorni riprenderanno ad essere prestati i servizi per gli ospiti che erano stati sospesi durante la fase clou dell'emergenza: quelli della parrucchiera e del barbiere, del fisioterapista, della psicologa che cercherà di aiutare gli anziani ad affrontare ciò che hanno vissuto in queste dure settimane e a ritornare alla normalità. Residenti e familiari possono parlare regolarmente al telefono, mentre riprenderà la prossima settimana il servizio di videochiamata.

La speranza è che prossimamente, quando la situazione sarà meglio definita, si possa riaprire alle visite e sperimentare anche la stanza degli abbracci allestendo i due tunnel gonfiabili.

Ilaria Bellucco

