Cartoline dalle strade polesane per il Giro d'Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GIRO D'ITALIAROVIGO Viaggio nell'Italia del Giro ha fatto tappa a Rovigo mercoledì pomeriggio per girare due interviste e immagini della città e della mostra Cinema! Storie, protagonisti, paesaggi, che andranno in onda su Rai2 il prossimo 18 maggio alle 14. Il programma Rai condotto da Edoardo Camurri è dedicato al Giro d'Italia per raccontare con storie, paesaggi e personaggi la storia e la cultura delle città attraversate dalla corsa ciclistica.TAPPA FERRARA-NERVESALe immagini registrate a Rovigo faranno parte della puntata sulla tappa...