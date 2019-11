Cartelli stradali abbattuti e guard-rail divelti da mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DEGRADO URBANOROVIGO La foto che pubblichiamo risale ad aprile scorso, in via Martiri di Belfiore poco prima di entrare a San Sisto, ma non siamo in ritardo: la situazione è ancora questa. L'unica cosa cambiata è il colore della vegetazione, per il resto il guard-rail resta in tali condizioni. Se poi si aggiunge che quando venne scattata la foto il guard-rail stesso era stato sfondato da almeno un paio di mesi, ne viene subito il conto che siano almeno nove mesi che il Comune non interviene a riparare il danno e riportare sicurezza sulla...