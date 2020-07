LA POLEMICA

ROVIGO «Ma quali atti di vandalismo e quali telecamere di sicurezza! Si tratta solo di semplici incidenti accidentali dovuti al fatto che il Comune ha installato i cartelli stradali troppo bassi e le auto o i camion non li vedono, soprattutto quando sono impegnati in qualche manovra».

A metterci la mano sul fuoco è l'ex capogruppo consiliare della Lega Giancarlo Andriotto, residente a Boara Polesine, che interviene sul caso dei presunti e ripetuti raid vandalici contro i cartelli di recente installati dal Comune nel centro della frazione, rispondendo in maniera categorica alle proposte avanzate dall'assessore Erika Alberghini, che aveva sottolineato la necessità di maggiori controlli nel paese, magari con l'ausilio di un impianto di telecamere in grado di facilitare l'identificazione degli autori dei danneggiamenti.

«Le telecamere di videosorveglianza non servono a nulla - aggiunge Andriotto -, in quanto i cartelli non sono stati abbattuti, almeno quello presente in piazza davanti alla chiesa. Sono stati tutti incidenti stradali, almeno sette in cinque giorni, causati da cartelli messi male e pericolosi. Io stesso ho visto delle auto andarci addosso, ma ho testimoni che mi hanno riferito di camion e furgoni che hanno sbattuto contro il cartello senza vederlo. Io stesso lo avevo fatto notare agli operai comunali impegnati nell'installarli, avevo detto che i cartelli erano stati posizionati male, ma non mi hanno ascoltato».

Va ricordato che Andriotto, all'epoca della precedente Amministrazione comunale guidata dal leghista Massimo Bergamin, si era fatto portavoce di iniziative in favore dell'installazione delle telecamere dopo ripetuti atti vandalici nelle frazioni di Borsea e Sarzano. Gli risponde l'ex consigliere provinciale del Pd Vanni Sacchetto: «Anche oggi si capisce come pedoni, anziani in carrozzina con badanti, ma soprattutto ragazzini, devono buttarsi fra le auto in mezzo alla strada per poter superare i mezzi di chi occupa lo spazio pubblico davanti al fruttivendolo parcheggiando sopra il marciapiede. Anche per questo serve la videosorveglianza proposta dall'assessore alle Frazioni Erika Alberghini, per tutelare i bambini e gli anziani».

Marco Scarazzatti

