Lorenzo Rizzato accusa il sindaco di avere trascurato l'aula consiliare nell'affrontare la questione del tribunale. Il consigliere in quota Lega imputa a Gaffeo di essersi «speso per una soluzione completamente opposta, ovvero quella del trasferimento all'ex Maddalena». «Il sindaco ha tradito - afferma - la fiducia di molti cittadini che le hanno creduto, dandole il voto per la sua presa di posizione in campagna elettorale e avete agito nella più completa mancanza di trasparenza. Il consiglio comunale, maggioranza e minoranza, era completamente all'oscuro di tutto». Inoltre, Rizzato spiega che «ad aprile dello scorso anno, terminata l'Amministrazione precedente, non vi erano ancora decisioni definitive sul futuro dell'ex casa circondariale. Sono poi passati i mesi, questa Amministrazione si è insediata e non ha mai discusso, ne fatto alcunché, tramite il consiglio comunale, per prendere una decisione in merito. Ricordo bene che dopo la richiesta del Gruppo Menon di realizzare un consiglio monotematico sul tema, Gaffeo lo aveva promesso per settembre. Non pensa sindaco che la latitanza non sia della passata Amministrazione ma della vostra?».

