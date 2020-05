LA PROVOCAZIONE

ROVIGO Un aperitivo con Giuseppe Conte per chiarire come e quando aprire i saloni di estetica e bellezza. Ad annunciarlo è Mariano Aglio (nella foto), imprenditore del benessere che si farà portavoce davanti al Governo di tutta la categoria artigiana di parrucchieri ed estetiste del Polesine. Lunedì alle 12 a Rovigo, davanti al salone I Parrucchieri, in Largo Fratelli Bandiera 2 - fa sapere Aglio - verrà effettuato un aperitivo virtuale con il premier Conte al quale verranno poste domande in materia di leggi e rapporti di lavoro mai affrontate dal nostro Governo».

I parrucchieri e gli estetisti rodigini, pochi giorni fa, hanno preso parte ad un protesta simbolica accedendo per dieci minuti le luci dei loro negozi, ormai chiusi dall'11 marzo, per denunciare la situazione di crisi che si trovano a vivere ormai da due mesi. I saloni di bellezza della provincia si dicono infatti pronti a ripartire, con le dovute precauzioni già dalla settimana prossima. In questi giorni gli artigiani hanno infatti provveduto a sanificare i negozi e si sono procurati i dispositivi per riaprire in sicurezza. Ieri, il presidente del Consiglio Conte, dopo le numerose manifestazioni che si sono svolte in tutta Italia in merito alla richiesta di stop al lockdown per queste attività, ha annunciato che il via libera ad alzare la serranda dei saloni di acconciature e di estetica potrebbe essere anticipato al 18 maggio. Bar e ristoranti saranno invece gli ultimi a riaprire a causa dell'alto rischio che presenterebbero questo tipo di attività sul fronte degli assembramenti e il rispetto delle distanze di sicurezza, non sempre possibili per la natura stessa del servizio.

