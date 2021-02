Una giornata di festa e risate, accompagnata da crostoli e bevande, per dimenticare l'anno buio del Covid e festeggiare comunque il Carnevale.

Gli Istituti Polesani di Ficarolo, nel rispetto delle norme vigenti anti contagio, non hanno voluto rinunciare alla tradizionale festa di febbraio.

Grazie alla spinta dell'educatrice Jessica Negri, il reparto La Betulla si è concesso alcune ore di svago e relax.

«Prima dell'emergenza Coronavirus avevamo sempre portato gli ospiti in piazza all'evento annuale organizzato dalla Pro Loco - spiega Negri -, quest'anno abbiamo festeggiato in sicurezza, coinvolgendo gli operatori e le 28 ospiti del nostro reparto. Tutti indossavano il vestito del Carnevale, è stata una bellissima festa in maschera grazie al team di operatori, psicologi, infermieri e fisioterapista».

Il compito delle figure professionali è fondamentale in un delicato momento come questo: «Per gli ospiti è importante staccare dalla routine quotidiana, non pensare sempre al coronavirus e trascorrere un paio d'ore in allegria: quando è possibile ci rechiamo nel giardino della struttura per proporre le nostre attività. Alcune persone hanno risentito maggiormente delle restrizioni, mancano le uscite in pizzeria e le passeggiate in piazza, ma abbiamo voluto proporre ugualmente diverse iniziative. Allo stesso modo avevamo festeggiato il Natale con gli addobbi e l'albero, stiamo pensando di organizzare qualcosa di speciale per la Pasqua, sicuramente arriveranno le uova agli Istituti Polesani».

