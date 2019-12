Carica dei 200 alla Family Run per la solidarietà

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA La carica dei 200 per la solidarietà. Numeri importanti ieri in via Aldo Moro, al palazzetto dello sport Lucio Donà, per la 9ª edizione della Family run, la camminata dell'Immacolata, corsa sulla distanza dei 5,5 e 11 chilometri, organizzata dal Gruppo Podisti Adria in collaborazione con l'amministrazione e numerose realtà associative del territorio. Non una vera e propria Babbo Running, la cosiddetta corsa dei Babbi Natale, sulla falsariga della marcia non competitiva e in costume che si svolge a Milano, ma un vero e proprio...