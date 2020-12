CARENZA DI ORGANICI

ROVIGO Contro un virus che colpisce tutte le fasce di età, ma che sembra colpire duro soprattutto fra le persone più anziane, l'Ulss sposa la linea verde mettendo in campo non solo i neolaureati, ma anche chi è ancora studente. Da ormai un mese, a sostenere l'attività del Servizio igiene e sanità pubblica c'è un gruppo di studenti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie della sede rodigina dell'Università di Padova. Cinque studenti del corso di laurea in Educazione professionale e due di Tecnica della riabilitazione psichiatrica sono infatti coinvolti nelle attività di tracciamento, sei studenti del corso di laurea in Infermieristica, invece, nell'attività di sorveglianza con le chiamate alle persone positive in isolamento, per monitorarne le condizioni, oltre che nella programmazione dei tamponi con l'agenda informatizzata, così come altri quattro studenti del corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, anche se al momento sono due.

TRACCIAMENTO E SORVEGLIANZA

Il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella rimarca come «tempo fa abbiamo effettivamente avuto dei problemi per il tracciamento e la sorveglianza, fra l'altro due azioni che rientrano fra i principali indicatori del famoso indice Rt. Queste due attività del Sisp, insieme alla gestione del numero verde, sono fondamentali e per rafforzarle abbiamo assunto tutti gli assistenti sanitari che abbiamo trovato e anche i neodiplomati fra gli educatori professionali, ma abbiamo anche dato corso a questo reclutamento di studenti, ai quali va grazie perché stanno dando un prezioso contributo».

I TAMPONI

Oltre ai giovani nella t di tracciamento, ci sono quelli della t di tamponi: «Un'altra attività fondamentale è quella di diagnosi sottolinea Compostella - Siamo attorno ai 4mila tamponi al giorno e ai nostri punti ad accesso diretto, dove grazie ad alcune critiche ricevute abbiamo aggiustato alcuni problemi, il tempo d'attesa medio è attorno all'ora e mezza. Ma prezioso è il contributo delle Usca, le Unità speciali di continuità assistenziale, formate prevalentemente da giovani medici neolaureati, che stanno lavorando con grande impegno e con risultati importantissimi, dalle visite a domicilio delle persone positive o dei pazienti cronici, all'esecuzione dei tamponi nelle scuole e ora anche nelle case di riposo»

NUOVE ASSUNZIONI

Compostella preannuncia poi l'assunzione di altri infermieri entro Natale: «Fra non molto dovrebbe concludersi il concorso di Azienda Zero, ma abbiamo fatto anche un nostro bando e hanno risposto già in 11. Non metteremo i neoassunti subito a Trecenta, ma permetteranno comunque di dare il cambio a chi lavora al San Luca con una riorganizzazione interna». Di personale c'è poi estremo bisogno nelle case di riposo. Il 15 dicembre è stato convocato un apposito tavolo in Prefettura. «È un tema importante ammette Compostella - le case di riposo hanno alzato il loro grido di preoccupazione, ma non vorrei che qualcuno pensasse che non vadano più avanti. Come Ulss stiamo facendo il possibile. I nostri team girano per le strutture, in quelle dove ci sono focolai abbiamo nostri operatori che rimangono per dare una mano. Anche noi abbiamo una cinquantina di operatori positivi. Per aiutare le Rsa, abbiamo chiesto ai nostri infermieri chi fosse disponibile a fare turni nelle case di riposo: hanno risposto in una decina e alcuni già iniziato fra Corbola e Lendinara. Poi, abbiamo messo a disposizione delle case di riposo l'elenco delle persone che stanno completando il corso per Oss».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA