SOCIALEROVIGO «Il carcere ha un'area detentiva che funziona molto bene, con una struttura formidabile perché non ha problemi di sovraffollamento. Attualmente ci sono 178 detenuti (a fronte di una capienza massima di 208, ndr), per cui potrebbe essere una realtà in cui sperimentare progettualità innovative. Non dimentichiamo che il carcere ha una funzione detentiva, ma importante dovrebbe essere anche il ruolo educativo, dando una...