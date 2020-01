CARABINIERI

ROVIGO Il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Rovigo, guidata dal capitano Giovanni Truglio, ha un nuovo comandante. Si tratta del sottotenente Antonio Marullo, 54 anni, presentato ieri dal comandante provinciale Antonio Rizzi, che ha recentemente ottenuto la terza stelletta con la promozione a colonnello. «Al comando provinciale è giunto un nuovo ufficiale, destinato al comando del Nucleo operativo e radiomobile, suddiviso in Sezione operativa e Sezione radiomobile. Questo in base alla nuova organizzazione stabilita dal Comando generale per le Compagnie delle città capoluogo che devono essere rette da due ufficiali. Avevamo il Nucleo operativo e radiomobile che era retto in sede vacante dal luogotenente Giancarlo Macrì in attesa che venisse destinato un nuovo ufficiale. Siamo stati fortunati perché il nuovo ufficiale è arrivato e perché è arrivato il sottotenente Marullo, che ha una lunga esperienza di servizio e che conosce bene il territorio veneto. Arriva dal comando della stazione vicentina di Breganze».

LA CARRIERA

Marullo è approdato nel paese ai piedi dell'Altopiano di Asiago, a metà strada fra Bassano del Grappa e Thiene, nel 1993. E a Breganze, la cui stazione copre anche i territori di Salcedo, Fara e Sarcedo, il maresciallo Marullo, poi luogotenente, è diventato una vera e propria istituzione, tanto che la sua partenza è stata salutata con una vena di rammarico dai suoi concittadini che ne apprezzavano la capacità di ascolto e la disponibilità. Sposato, due figli, Marullo è originario di Lecce, ma si è laureato in Giurisprudenza a Siena. Fra i suoi interessi, una grande passione per il calcio, che spiega di aver anche praticato, a livello amatoriale. Il luogotenente Macrì, che ha guidato in questi anni il Nucleo operativo e radiomobile, resta comunque a Rovigo. A settembre a Rovigo è approdato anche un altro ufficiale, il tenente colonnello Alessandro Dimichino, con l'incarico di Capo ufficio comando del Comando provinciale.

CORSO ALLIEVI UFFICIALI

Con l'occasione della presentazione del sottotenente Marullo, il colonnello Rizzi ha voluto anche sollecitare i polesani a partecipare al concorso, per esami, per l'ammissione al 202esimo Corso Allievi Ufficiali dell'Accademia militare di Modena. «Non ci sono molti ufficiali rodigini, è un'occasione per i giovani che vogliano intraprendere una professione dinamica». Può partecipare chi abbia almeno 17 anni e non ancora 22, già diplomato o in fase di conseguimento del diploma. Domande entro il 31 gennaio.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA