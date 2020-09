ADRIA

«Chi ha richiesto la presenza dei carabinieri durante l'ultimo consiglio comunale?». Lo chiede il capogruppo Pd Sandro Gino Spinello in un interrogazione rivolta al presidente del consiglio Francesco Bisco, inviata per conoscenza anche al Prefetto. «La seduta del 27 agosto, su sua espressa disposizione, si è svolta senza la presenza del pubblico, eccezion fatta per i cronisti degli organi di stampa locali. Durante il civico consesso, a un certo punto, è entrata in sala una pattuglia di tre carabinieri in divisa, comandati da un maresciallo». Secondo norme legislative e regolamentari, il presidente del consiglio comunale è l'unica figura cui è riconosciuta la potestà di iniziativa per mantenere l'ordine in sala consiliare.

LA POLEMICA

«Per questo - sottolinea Spinello - sono a chiederle di confermare il fatto che lei non ha richiesto l'intervento della forza pubblica. Il dibattito si stava svolgendo regolarmente seppur dentro una dinamica dialettica aspra. L'ingresso improvviso dei Carabinieri in consiglio che peraltro era a porte chiuse è stato un episodio che personalmente mi ha colpito. Ha aumentato sensibilmente il clima di tensione in aula. Larga parte della stessa opinione pubblica ne è rimasta turbata».

Spinello, dopo aver ricordato che le assemblee elettive, secondo i principi costituzionali ampiamente consolidati, si disciplinano autonomamente e riconoscono solo al presidente dell'assemblea il potere di far intervenire la forza pubblica durante le riunioni per assicurare il rispetto della legge, dello statuto e del regolamento, cosi prosegue: «Ritengo - dice - di escludere che sia stata un' iniziativa autonoma dell'Arma ben conoscendo il suo modus operandi da sempre di assoluto rispetto dell'autonomia delle assemblee pubbliche. Qualora lei confermasse la sua estraneità alla richiesta di intervento, le chiedo di verificare e riferire se altro soggetto appartenente all'amministrazione ha sollecitato l'intervento dei Carabinieri sostituendosi impropriamente alle sue esclusive competenze. Se ciò fosse da lei accertato, chiedo di sapere quali iniziative intenda intraprendere a tutela delle prerogative sue, dei singoli consiglieri e dell'intero consiglio».

«È stato il Prefetto a mandare i carabinieri. Ha avvisato il sindaco, preoccupato dalla situazione in città, alla luce soprattutto di quello che viene scritto sui social», la risposta del presidente Bisco. Tranne ritrattare l'affermazione nel pomeriggio stesso dichiarando: «La cosa mi è stata erroneamente riferita». Una retromarcia tempestiva del presidente del consiglio che evidenzia il corto circuito della politica locale.

