CARABINIERICON UN FALCETTO IN MANOA PIEDI LUNGO VIALE PORTA POCamminava in viale Porta Po brandendo un falcetto e fermato dai carabinieri, non è stato in grado di fornire spiegazioni sul perché si aggirasse in modo sconclusionato con un attrezzo così in mano. Luomo, un 30enne di origini sudanesi, ha gettato a terra la falce, con una lama di 36 centimetri, solo dopo varie intimidazioni, rendendo il suo fermo da parte dei militari particolarmente concitato. Poi, pur parlando in modo sufficiente litaliano, di fronte alle domande dei...