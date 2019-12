Capodanno: niente botti vicino ad animali e persone

Capodanno sicuro in città. Palazzo Tassoni è pronto a promulgare una ordinanza sindacale che non vieterà i botti ed i fuochi d'artificio sul territorio delle comunità del Groto ma chi li userà potrà farlo solo se si terrà a debita distanza da persone e animali. Il tutto a fini di salvaguardare l'incolumità pubblica.

«Nel territorio del Comune di Adria, dal 31 dicembre al 1 gennaio - spiega il sindaco Omar Barbierato - si potranno utilizzare i fuochi d'artificio solo in zone isolate e a debita distanza dalle persone e animali, evitando le aree affollate dove si svolgono feste, i punti di aggregazione pubblici (di culto religioso, pregio architettonico), privati e ambientali. Questi vanno salvaguardati perché rappresentano un patrimonio pubblico».

Lo scopo fondamentale dell'ordinanza secondo Barbierato sarà quella di far valere le regole minime di civiltà e convivenza, «per evitare - prosegue - l'uso sconsiderato e talora illecito dei fuochi d'artificio, botti, petardi, raggi, bombette e spari di fine anno ed a salvaguardia delle persone, dei beni e delle cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali. Per questi motivi invito pertanto la cittadinanza a preferire prodotti che valorizzino i giochi di luce».

Il divieto dei fuochi d'artificio riguarderà anche quei siti dove non sarà possibile controllare che, in presenza di bambini, animali e altri soggetti deboli, i botti non possano essere tenuti a debita distanza da chi usa i fuochi d'artificio. «Il divieto- conclude Barbierato - vuole salvaguardare l'incolumità pubblica intesa come tutela dell'integrità fisica della popolazione, della sicurezza urbana. Si vuole cosi anche tutelare la salute pubblica anche sotto il profilo della tutela dell'inquinamento acustico».

G. Fra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA