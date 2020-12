L'INIZIATIVA

OCCHIOBELLO Ci sarà la musica, non mancheranno i brindisi e verranno spostate le lancette degli orologi. Sembra di fare un tuffo nel passato, nel 1975, quando nel film Fantozzi, il primo che ha aperto un'era, il maestro Canello decide di anticipare il Capodanno alle 22.30 perché impegnato in un altro veglione.

Adesso la finzione si mescola alla realtà e in Polesine nasce il capodanno anticipato, un'insolita alternativa per dire addio al 2020, anno che difficilmente scorderemo. Diego Baraldo, titolare del ristorante pizzeria Al Dorino a Occhiobello, ha trasformato un problema in un'opportunità e ha deciso che i commensali celebreranno in anticipo l'arrivo del 2021. Poteva sembrare una provocazione, ma l'idea si è rivelata vincente e in pochi giorni il locale ha registrato un boom di prenotazioni.

Ecco com'è nata l'intuizione del ristorante: «Il cenone di Capodanno quest'anno non si farà, le regole ce lo impediscono - spiega Baraldo - Noi dello staff Al Dorino allora ci siamo fatti una domanda: se si è deciso di celebrare la nascita di Gesù in anticipo, perché non si può festeggiare in anticipo anche la fine dell'anno? Se non potremo fare la cena di fine anno, allora faremo il pranzo di fine anno. E lo faremo facendo un piccolo gioco. Il 31 dicembre (ovviamente a pranzo) all'entrata del locale sincronizzeremo tutti gli orologi sulla stessa ora: se i clienti entreranno alle 12 sposteranno l'orario alle 20 e così via. La mezzanotte, per noi, scoccherà alle 16. Anticipiamo il brindisi di qualche ora, non vogliamo che sia un orologio a impedirci di augurare buon anno».

LANCETTE TRUCCATE

Al Dorino assicura il pieno rispetto delle normative anti Covid: «Il brindisi sarà offerto da noi e, per non farci mancare nulla, ci sarà la musica al piano bar. Saremo ligi alle regole e il pranzo si svolgerà in totale sicurezza. Dopo un anno difficile, vogliamo regalare un paio d'ore divertenti e in spensieratezza».

Dicembre è stato il mese della rinascita per l'attività di via Nazionale, superati il periodo sabbatico e la momentanea chiusura: «Con le limitazioni imposte dal Dpcm e l'impossibilità di tenere aperto il locale nell'orario serale, abbiamo deciso di tenere chiuso il ristorante-pizzeria per l'intero mese di novembre. Abbiamo riaperto da due settimane, ma solo per il pranzo dal venerdì alla domenica».

La risposta della clientela è stata sorprendente: «Teniamo le dita incrociate, se non cambiano norme e regole per le festività, è già tutto pieno ogni weekend fino all'Epifania».

BRIGATA AFFIATATA

Diego Baraldo può contare su un'affiatata brigata tra sala e cucina: «Qui lavorano una decina di persone e nonostante l'emergenza sanitaria tutti i posti di lavoro sono stati salvaguardati anche se, non lo nascondo, sono stati fatti sacrifici importanti». Al Dorino la parola crisi non esiste: «Io penso positivo, anche per il 2021 la testa lavora sempre e troveremo nuove soluzioni». Il locale di Occhiobello, al confine tra Veneto ed Emilia, si è guadagnato il soprannome de il ristorante dei vip per le numerose comparsate di personaggi del jet set.

Alessandro Garbo

