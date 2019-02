Cantonazzo non è più isolata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIABILITÀROVIGO Riaprirà l'intersezione da via Roverello Busa a piazza Don Ragazzi. A riferirlo è il sindaco Massimo Bergamin, dopo essersi incontrato con i residenti di Cantonazzo per cercare di trovare una soluzione alla fastidiosa chiusura parziale di via Munerati per il cantiere (da sei maesi mai cominciato) di Aquevenete. Inoltre, si sta cercando la possibilità di una riduzione della Tari.La riapertura dell'intersezione da via Roverello Busa a piazza Don A. Ragazzi, in zona Cantonazzo, permette ai residenti di poter tornare a...