CANTIERI

ROVIGO Saranno settimane difficili per il traffico in una parte della città. A partire da domani, fino al 6 marzo, la viabilità lungo diverse strade subirà una serie modifiche per permettere la realizzazione di nuovi impianti alle reti gas, per conto della società Ap Reti Gas Rovigo. In via Campo, nel tratto compreso tra via Da Palestrina e via Ungaretti, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta su entrambi i lati. La strada, durante i lavori in corso, diventerà a senso unico alternato con l'obbligo di dare la precedenza e il diritto di precedenza mediante ausilio di un semaforo temporaneo. In base all'avanzamento dei lavori all'atto della chiusura di via Campo, nel tratto compreso tra le vie Ungaretti e Chiarugi, ci sarà l'apertura al traffico con senso unico di marcia su via Da Palestrina con direzione Campo-piazza Perosi. Sempre in via Campo, nel tratto compreso tra le stesse vie Ungaretti e Chiarugi, sarà attivato il divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata e il divieto di transito, la strada verrà dunque chiusa con l'obbligo di deviazione, resa accessibile solo ai residenti e ai frontisti. Da via Campo, in direzione di via Chiarugi, all'intersezione con via Ungaretti, gli automobilisti saranno obbligati a svoltare a sinistra, mentre all'altezza dell'incrocio con appunto via Chiarugi, saranno obbligati a proseguire dritti. In base all'avanzamento dei lavori, verrà poi chiusa al traffico anche via Colombo e ad accedervi saranno solo residenti e frontisti. Per i veicoli provenienti da Granzette e diretti verso il centro, ci sarà l'obbligo di svolta a destra. Infine in via Chiarugi, all'altezza dell'intersezione con via Lina Merlin, al primo svincolo gli automobilisti saranno deviati a sinistra con direzione consigliata Lendinara, mentre al secondo svincolo, sempre con obbligo a sinistra con direzione consigliata centro città.

R.Mer.

© RIPRODUZIONE RISERVATA