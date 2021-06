Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BANDOROVIGO A marzo il Comune ha partecipato al bando innovativo per la qualità dell'abitare con il progetto della cittadella delle arti di via Oroboni. Con una dotazione di 853 milioni di euro, il programma mira a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, in un'ottica di consumo zero del suolo. Il piano è stato previsto nella Legge di bilancio 2020 che con gli oltre 850 milioni, mira anche a...