LAVORI PUBBLICI

ROVIGO È una vera e propria corsa contro il tempo quella dei cantieri che si stanno occupando dell'adeguamento anti Covid delle scuole della città. I lavori sono comunque a buon punto, fa sapere l'amministrazione: in meno di nove giorni sono stati realizzati i camminamenti esterni nel 90 per cento delle scuole, per complessivi 310 metri di marciapiede. Il rimanente sarà concluso nel corso di questa settimana. Sono stati avviati, inoltre, i lavori interni per la realizzazione di nuove aule negli stessi ambienti scolastici, prima dedicati ad altri utilizzi.

L'OBIETTIVO

Gli interventi effettuati nei diversi plessi, che hanno riguardato, in particolare, una nuova organizzazione degli spazi interni ed esterni degli edifici per assicurare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti durante l'uscita e l'entrata degli studenti, sono stati effettuati secondo le indicazioni del Manuale operativo definito dal Comitato tecnico scientifico del Governo. Tra le direttive, anche quella di creare una ventilazione naturale all'interno degli ambienti attraverso la sostituzione di infissi parzialmente apribili.

Fra le varie attività predisposte, sono stati inoltre consegnati ai singoli istituti rodigini l'80 per cento di nastri adesivi utili per indicare la posizione esatta dei banchi all'interno delle aule. Gli ultimi interventi verranno portati a termine entro la prossima settimana, in modo da consentire la ripresa delle attività scolastiche secondo le linee guida nazionali e regionali.

«Le scuole riapriranno il 14 - assicura l'assessore all'Istruzione Roberto Tovo - nel caso qualche lavoro non sia giunto al termine, in particolare relativo alla sostituzione degli infissi in alcuni istituti, i ragazzi saranno momentaneamente ospitati in altre aule. Si tratta comunque di disagi di poco conto per i quali ci siamo già organizzati assieme ai dirigenti scolastici, con i quali siamo al lavoro per la riapertura già da maggio scorso».

CIRCOLAZIONE

Anche i parcheggi del personale scolastico e dei docenti in alcuni plessi subiranno delle modifiche, a causa infatti della nuova organizzazione delle entrate e delle uscite dalle scuole, qualche area di sosta è saltata, parte del personale dovrà dunque parcheggiare l'auto in aree esterne che sono comunque in fase di individuazione. In questi giorni, in via De Gasperi, la strada che ospita diversi istituti scolastici superiori, il Comune realizzerà una pista ciclabile a doppio senso per mettere in sicurezza studenti e personale scolastico che raggiungono la scuola in bicicletta.

Roberta Merlin

