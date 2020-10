ADRIA

Paolo Duò è il nuovo presidente del Cantiere Navale Vittoria. Succede al cugino Luigi Duò che ha guidato l'azienda per 15 anni. Il Vittoria oggi conta oltre 67 milioni di euro di valore di produzione, 3 milioni e 400 mila euro di ebitda nel 2019 e circa 65 dipendenti. Adriese, classe 1962, già membro dell'assemblea dei soci, direttore di produzione e project manager per numerose commesse, Paolo Duò si appassiona fin da piccolo al mondo nautico. A soli 18 anni inizia a lavorare nell'azienda di famiglia. L'esperienza maturata lo porta a diventare direttore di produzione e project manager. I numerosi contatti con clienti in diversi paesi del mondo gli permettono di arrivare a seguire anche il settore commerciale insieme al cugino Fabio, prematuramente scomparso.

ALTERNANZA

Il cambio al timone è motivato dalla volontà del board di assicurare un'alternanza tra i suoi membri alla guida dell'azienda sempre nel segno della continuità generazionale. L'assemblea dei soci ora risulta composta ora dal neo presidente, da Massimo Duò, vicepresidente, e da Luigi, Antonio e Roberto Duò. «Con orgoglio proseguiremo il lavoro sin qui portato avanti da mio cugino Luigi - commenta Paolo Duò - che ringrazio per l'impegno, la dedizione e la passione con cui ha condotto l'azienda di famiglia, fino a farla diventare un punto di riferimento nazionale e internazionale nella cantieristica. Sebbene il periodo storico che stiamo vivendo sia complesso, siamo sicuri che l'avventura intrapresa quasi un secolo fa dal nostro fondatore continuerà a vele spiegate verso nuove sfide»

G. Fra.

