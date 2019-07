Canoni d'affitto triplicati: sindacati sul piede di guerra contro l'Ater

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIA PUBBLICAROVIGO Solo negli ultimi 10 giorni hanno raccolto una sessantina di istanze di inquilini Ater contro l'aumento degli affitti: dicono di non poter sostenere il nuovo canone, che in alcuni casi è raddoppiato, o addirittura triplicato, per l'applicazione dei rinnovati fattori di calcolo che stabiliscono il valore dell'unità di produzione, cioè dell'alloggio popolare, secondo la legge regionale 39 del 2017. Per questo Cgil, Spi e Sunia, la principale organizzazione degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia...