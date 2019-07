Canoni Ater, il Comune chiede di congelare i rincari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EDILIZIA PUBBLICAROVIGO Il caso del rincaro degli affitti dell'Ater approda a Palazzo Nodari. Oggi il consiglio comunale è chiamato a votare un emendamento a firma del Partito Democratico per sospendere l'applicazione e modificare il provvedimento penalizzante per i più bisognosi. Il documento, presentato dal capogruppo Graziano Azzalin, chiede che il sindaco e la giunta intervengano immediatamente presso la Regione per chiedere la sospensione della legge regionale che ha modificato i parametri per il calcolo dei canoni degli alloggi...