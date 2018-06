Cannabis terapeutica, scorte al lumicino all'Ulss 5

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Dove sono i prodotti terapeutici a base di cannabis? Il consigliere regionale Piero Ruzzante (Liberi e Uguali) ha presentato un'interrogazione in merito. «In questi giorni mi sono giunte nuove segnalazioni da parte di pazienti che non riescono a reperire i prodotti terapeutici a base di cannabis, dei quali hanno bisogno per curarsi. Ritorna quindi - afferma Ruzzante - il problema che avevo segnalato in marzo con un'interrogazione alla Giunta regionale e che riguarda in particolare l'ambito della Ulss 5 Polesana». Su questo sembra esserci...