Cani senza museruola, scatta la tolleranza zero

SICUREZZAROVIGO Regole più rigide per chi circola nei parchi con cani di grossa taglia senza museruola. Dopo l'aggressione avvenuta, pochi giorni fa, ai danni di un cagnolino in Commenda, azzannato e ucciso da un cane di grossa taglia, l'assessore Erika Alberghini annuncia regole severe e controlli da parte della Polizia Locale per i possessori di animali che circolano nei parchi della città.POLIZIA LOCALE«Comunicherò alla Polizia Locale ha detto la Alberghini di potenziare i controlli nei parchi della città, in particolare nei...