Cani e sporcizia, proprietari stangati

GLI ANIMALI IN CITTÀ

ROVIGO Multe salate per chi non raccoglie per strada lo sporco lasciato dai propri cani. «Alcune vie cittadine ha spiegato ieri l'assessore Erika Alberghini hanno raggiunto davvero livelli imbarazzanti di sporcizia. In particolare via Mazzini, costellata da escrementi di cani. Invito pertanto i proprietari di animali ha aggiunto Alberghini a raccogliere i rifiuti che producono e non, invece, come accade, fare finta di niente e proseguire la passeggiata in centro. Il Comune annuncia dunque sanzioni per chi, da oggi in poi, verrà pizzicato a non raccogliere con l'apposito sacchettino, le deiezioni dei propri amici a quattro zampe. Linea dura, inoltre, anche per i possessori di animali che passeggiano per la città senza guinzaglio. «La normativa parla anche dell'obbligo di museruola spiega l'assessore - L'appello che rivolgo a chi possiede un cane è quello di mettergli almeno un guinzaglio quando passeggia in città».

OBIETTIVO BENESSERE

Dal prossimo anno, il Comune aprirà ufficialmente uno sportello dedicato non solo al benessere degli animali domestici, ma di tutte le specie, anche esotiche. «È stato costituito all'Ufficio Ambiente in via Badaloni ha confermato ieri la Alberghini affiancata da Nadia Romeo, presidente del Consiglio Comunale, da sempre sensibile alla tematica - Abbiamo voluto aprire questo sportello per dare informazioni sugli animali da compagnia e non solo».

LE RICHIESTE

Lo sportello, come ha spiegato la funzionaria dell'Ufficio Ambiente, raccoglie anche le varie attività già in essere, ma è nato per dare risposte ai privati, a tutte le loro domande. «Credo sia un servizio atteso ha aggiunto Romeo -, sarà seguito da persone competenti a giorni e orari stabiliti». Tutte le informazioni saranno reperibili nel sito del Comune, in un apposito spazio. Ad entrare nel dettaglio il funzionario dell'Ufficio Ambiente Barbara Likar: «I cittadini potranno rivolgersi allo sportello anche tramite telefono o email, per chiedere diversi tipi di informazione, ad esempio come si fa a seppellire un animale o dove è permesso o vietato entrare con lui e tante altre informazioni». «Questa amministrazione ha concluso la Alberghini ha già dimostrato sensibilità nei confronti degli animali: stiamo procedendo per l'ara sgambamento cani e abbiamo destinato un contributo per le associazioni che seguono i felini».

Lo sportello sarà seguito da Filippo Moretto e aperto il martedì dalle 9 alle 12.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17. Presto sarà attiva la mail: sportelloanimali@comune.rovigo.it.

Roberta Merlin

