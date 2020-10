INCIDENTE

ROVIGO Una bella domenica in moto per due polesani, immersi in paesaggi la cui bellezza è paragonabile solo a quel del Delta del Po polesano, trattandosi delle splendide valli di Comacchio, ha avuto un epilogo triste.

IN GITA

La coppia di sessantenni della provincia di Rovigo, infatti, stava viaggiando in sella alla loro motocicletta Honda Africa Twin, un potente enduro stradale, in direzione di casa, lungo la Strada Agosta, una arginale particolarmente suggestiva, con l'acqua su entrambi i lati, perché da un lato costeggia un canale, dall'altro il grande bacino vallivo comacchiese, seguendo il tracciato di epoca romana attraversava le valli collegando Ravenna e Adria, prima della Romea che scorre parallela, quando all'improvviso l'idillio è stato rotto dallo stridore dei freni e delle gomme sull'asfalto, seguito immediatamente da un tonfo sordo e poi da altri macabri suoni metallici.

L'OSTACOLO

Un cane, di razza Amstaff, per esteso American Staffordshire Terrier, parente stretto del pitbull, di proprietà di un residente, che si trovava libero, ha infatti attraversato la strada parandosi loro di fronte. Impossibile evitare l'impatto, con la moto caduta a terra sbalzando di sella i due polesani.

FERITI

L'uomo che si trovava alla guida, nell'impatto e nella conseguente caduta sull'asfalto, ha riportato lesioni significative ed è stato quindi trasportato d'urgenza dal personale del 118 all'ospedale di Cona di Ferrara, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

La donna, invece, sembra aver riportato solo ferite superficiali. Un passante, visto l'accaduto, ha richiesto l'intervento dei carabinieri che hanno inviato sul posto una pattuglia del Nucleo Radiomobile di Comacchio, subito intervenuta. Sul luogo dell'incidente è stato chiamato anche il veterinario per i soccorsi al cane, ma ormai c'era nulla da fare e ha potuto solo dichiarane l'avvenuto decesso.

F.Cam.

