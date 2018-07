Candele e zampironi vietati Inchiesta aperta sulle cause

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROSOLINAVia dei Francesi, la strada di accesso al villaggio Rosolina Mare Club, non è molto larga. A renderla ancora più stretta sono le auto parcheggiate a lato. Niente di strano che la notte dell'incendio più di qualcuno possa aver temuto che il panico si diffondesse tra le persone in fuga dal camping e tra quelli che temevano un avanzamento delle fiamme verso le case. Per fortuna una serie di circostanze ha evitato che il pericolo diventasse realtà: la direzione del vento, prima di tutto, che ha spinto fuoco e fumo verso il mare. Sì,...