I fornelli rimangono spenti, niente balli, i bambini non salgono sulle giostrine. I volontari si arrendono, salta la 28esima edizione della fiera di Sant'Apollinare, arrivederci al 2021. L'emergenza Coronavirus ha dato il colpo di grazia a moltissime sagre. Ecco la decisione presa dal comitato fiera Gruppo la speranza di Sant'Apollinare: «A malincuore siamo costretti ad annullare la consueta festa patronale. Le nuove linee guida della Regione per la ripresa delle attività, anche di sagre e fiere, stilate per il contenimento del contagio del virus Covid-19, sono state emanate soltanto di recente. Il tempo è insufficiente a mettere in atto tutte le misure necessarie a tutelare la salute. L'auspicio è di poterci rivedere nel 2021».

IN PROVINCIA

Come avvenuto a Pincara e Canaro, in Medio Polesine, dove Gruppo giovani e Pro loco hanno rinunciato ad allestire le tipiche feste. In controtendenza le scelte di Costa e Fratta, che nonostante le norme restrittive hanno confermato gli appuntamenti estivi, seppur con calendari ridotti e senza cucina. In Alto Polesine, a Salara, la Pro loco rinuncia alla festa. Il presidente Giorgio Marca ha scritto al Comune: «Quest'anno non faremo la sagra di Veratica e nemmeno la fiera di fine agosto. Le decisioni sono state prese dal consiglio della Pro loco: ci sono troppe responsabilità e restrizioni. In questo momento ristoranti e pizzerie del paese hanno più bisogno di lavorare. Staremo fermi come tante associazioni venete e polesane, sperando che la situazione migliori. Ci rifaremo nel 2021».

