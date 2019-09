Campo estivo di successo per gli scout adriesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLADOSETradizionale campo estivo per per esploratori e guide del reparto Orsa Maggiore del gruppo scout Agesci Villadose 1 che quest'anno hanno fatto il campo a Montecreto (Modena). Divisi in tre squadriglie i diciassette ragazzi hanno affrontato le sfide che l'esperienza del campo propone ogni anno. Subito arrivati al campo il montaggio delle tende e degli angoli di squadriglia per poi realizzare le costruzioni comuni: l'altare, l'alzabandiera e l'ingresso al campo. I due personaggi guida del campo sono stati Katniss e Peeta, protagonisti...