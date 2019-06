Campioni di terreno analizzati in un laboratorio di Milano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Fanpage nellla sua approfondita inchiesta su Sesa, Società estense servizi ambientali, si è appoggiata anche ad un laboratorio di analisi per verificare la qualità di un campione del compost utilizzato in un terreno agricolo. Il laboratorio in questione è Labo Consult di Milano e non, come erroneamente scritto il 14 giugno, Lab Control di San Martino di Venezze, che giustamente rimarca la propria estraneità alla vicenda. Come, fra l'altro, è sempre stato estraneo anche alle vicende legate all'inchiesta su Coimpo, anche se un suo ex...