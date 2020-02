SPORT

ROVIGO Blocco totale per tutto lo sport polesano. Non solamente campionati e Coppe, ma si fermano anche gli allenamenti. L'emergenza Coronavirus e l'ordinanza del Ministero della Salute recepite dalla Regione, e di conseguenza dalle varie Federazioni sportive, ha portano al blocco almeno fino a domenica 1 marzo compreso. Si tratta di due giornate di campionato e in alcuni casi di Coppa, da recuperare, una situazione che andrà a intensificare una stagione già intensa che deve finire prima per via degli Europei di calcio. Per quanto riguarda la prossima settimana e cioè dal 2 marzo non ci sono ancora indicazioni.

LEGA DILETTANTI

Nel calcio, la Lega Nazionale Dilettanti ha sospeso le gare dello scorso fine settimana: ci sarà sicuramente un adeguamento e conseguente rinvio di gran parte delle partite della 29^ giornata nel girone di Delta Porto Tolle e Adriese (dove ci sono squadre del Friuli Venezia Giulia che non rientrano nella direttiva adottata dalle Regioni Veneto e Lombardia), ma nel primo pomeriggio ancora la Lega non aveva diramato nessun comunicato.

ALLENAMENTI CONSENTITI

Stessa situazione per la Divisione Calcio a 5 della Figc, gare sospese anche per il Granzette femminile e Acras Murazze maschile. Per quanto riguarda i campionati regionali, la Figc del Veneto e la delegazione Figc di Rovigo, hanno fermato tutta l'attività dall'Eccellenza alla Terza Categoria, dai settori giovanili regionali a quelli provinciali, spiega il comunicato: «Il blocco comprende l'attività delle rappresentative, selezioni, allenamenti, Corte sportiva, Tribunale Federale, Centri Federali e Area di Sviluppo, posticipi, Trofeo Veneto, riunioni, ecc». Sulle richieste da parte dei club per quanto riguarda gli allenamenti ieri nel tardio pomeriggio è arrivato il via libera della Regione.

RUGBY

Passando alla Fir, con la provincia di Rovigo che presenta diverse realtà importanti, vedi la Rugby Rovigo Delta partecipante al campionato nazionale Top12, sussiste la stessa situazione: «Sospensione dei campionati nazionali e di tutti i Comitati Regionali, compresi i concentramentio giovanili fino al primo marzo compreso. Sospesi i raduni delle Squadre Nazionali nelle regioni raggiunte dai provvedimenti. Posticipo al 9 maggio della 13^ giornata del campionato Italiano Top12; con slittamento temporale di una della programmazione. Le semifinali sono riprogrammate il 23-24 maggio e il 30-31 maggio, la finale del massimo campionato è fissata per il 6 giugno. Recupero della 13^ giornata del campionato di serie A, il 3 maggio, fasi finali il 17-24-31 maggio. Recupero 13^ giornata di serie B il 31 maggio. Recupero della 2^ giornata di andata di serie C, Promozione e Fase Passaggio il 31 maggio. La Fipav, con i comitati regionali e provinciali, sospende l'attività nelle regioni colpite. Nel campionato di A3 maschile dove gioca il Delta Volley, quasi tutto fermo e rinvio a data da destinarsi.

CALCIO AMATORIALE

Stop anche per il Calcio Amatoriale, la Uisp di Rovigo: «Si ritiene opportuno sospendere i campionati di calcio a 11 e a 5 pertanto la, rispettivamente, 7^ e 3^ giornata vengono rinviate a data da destinarsi».

Luca Crepaldi

