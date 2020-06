SPORT DI SQUADRA

ROVIGO Giovedì pomeriggio era tutto pronto: la borsa, le scarpe nuove da sfoggiare con gli amici, la maglia tarocca dei grandi club, il pallone che sarebbe tornato a rotolare dopo quattro mesi di quarantena in cantina. Ma a decretare, a sorpresa, il triplice fischio finale ci aveva pensato il Comitato tecnico scientifico. Niente partitelle di calcetto, nuovo stop per gli sport di contatto e il Coronavirus sgonfia il pallone. Ma l'attesa è rimandata per poche ore. Ieri, infatti, dal Governatore Luca Zaia è arrivato il via libera, in Veneto, alla ripresa agli sport di contatto. Scatta la nuova corsa alle prenotazioni, anche se regna ancora il caos.

CAOS PRENOTAZIONI

Al Tre Martiri il telefono giovedì continuava a squillare: «Avevamo l'agenda piena da giovedì a domenica, sedici prenotazioni: ora stiamo ricontattando amici e compagnie per comunicare che tutte le partite slitteranno. Alcune persone hanno protestato con noi - aggiungono -, ma non abbiamo colpe, purtroppo le regole rimangono poco chiare». Al Don Bosco di viale Marconi era tutto pianificato da giorni, le luci si stavano per riaccendere: «Quindici gruppi avevano prenotato il campo da giovedì a domenica, alla sera. Abbiamo a disposizione un campo coperto: è un peccato, tanti amici avevano voglia di ritrovarsi assieme». Giorgio Lavezzo è il responsabile dell'Area sportiva Gs Duomo, che si trova in vicolo Menotti: «I soci del circolo erano disponibili a prenotare il campo per l'intera estate, avevamo già diverse richieste. La gente ha voglia di fare due corse in compagnia, noi abbiamo due campi da calcio a cinque e uno da calciotto. I percorsi di entrata e uscita sono già differenziati, perché tutti i giorni fino alle 18 ospitiamo l'animazione ragazzi». Tra i gruppi più longevi di Rovigo, che tramanda la passione per il calcio dai senatori ai più giovani, c'è il Sabato Boaro. Il ritrovo è fissato da anni al campo parrocchiale di Boara Polesine, a due passi dalla chiesa. Dopo un periodo di stop forzato, le adesioni giovedì pomeriggio alla prima e storica partitella post Coronavirus erano state massicce. Il Comitato tecnico scientifico ha messo in fuorigioco anche gli eterni ragazzi del Sabato Boaro. In zona Cesarini, ieri Zaia ha salvato le partitelle di calcetto: ricomincia il giro delle telefonate, è possibile tornare in campo, già dalle prossime ore. Tra i padri fondatori del Sabato Boaro spiccano gli inossidabili Francesco (puntuale in campo dal 1991), Valerio, Sandro, Alessandro, Giorgio. «Il gruppo si è formato da oltre vent'anni - racconta Andy - con le prime partite al Manicomio di Granzette e poi in Tassina, sono rimasti alcuni senatori, Mario era l'ultimo guerriero, ha giocato fino a 67 anni, poi c'è Francesco che ha quasi 60 anni. Negli anni abbiamo esteso la passione ai più giovani». Perché il calcio unisce tutte le generazioni. E a Boara tra pochi giorni si tornerà a fare gol, contro il virus.

