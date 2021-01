CAMPAGNA VACCINI

ROVIGO Oggi la campagna vaccinale farà tappa nelle case di riposo di Stienta e Canaro e verranno somministrate le ultime dosi delle 780 riservate alle Rsa nella prima tranche da circa 3mila arrivata il 30 dicembre alla Farmacia ospedaliera. Ieri le unità vaccinali sono state all'opera al Centro Servizi Città di Rovigo, l'ala dedicata alla residenzialità extraospedaliera per anziani della Casa di cura privata accreditata di via Falcone e Borsellino a Rovigo, mentre le prime case di riposo a vedere ospiti e operatori sottoposti al vaccino, il 2 gennaio, erano state quelle di Trecenta, Fiesso Umbertiano e Porto Viro.

PRIMA FORNITURA

In tutto, appunto, 780 persone che si sommano alle altre 840 vaccinate fra San Silvestro e sabato scorso, nei tre punti vaccinali attivati nei tre ospedali di Rovigo, Adria e Trecenta: tutti operatori sanitari, fra personale ospedaliero dell'Ulss, Usca, guardie mediche, personale del 118 e medici territoriali, selezionati secondo il criterio della della maggiore esposizione al rischio contagio. Cinque operatori dell'ospedale di Adria sono stati precauzionalmente esclusi e sostituiti da altrettanti colleghi, perché la loro anamnesi ha rivelato una ipersensibilità allergica, mentre una reazione si è invece verificata in una Oss dell'Ospedale di Trecenta, che si è subito ripresa dopo il trattamento con cortisone e antistaminico.

METÀ DOSI

Alle 1.620 dosi somministrate in questo primo avvio di campagna vaccinale, vanno aggiunte anche le 40 della giornata inaugurale, che si è simbolicamente tenuta al polo Covid di Trecenta lo scorso 27 dicembre, nel cosiddetto V-Day che si è tenuto simultaneamente in tutta Italia ed in tutta Europa. La somma dei vaccini inoculati è la metà rispetto al totale di 3mila dosi, perché per scelta aziendale, come spiegato dal direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, «dal momento che il vaccino è efficace dopo una doppia somministrazione, a distanza di 21 giorni, abbiamo deciso di utilizzare le prime dosi di gennaio per garantire la totale copertura dei soggetti scelti». E, fra oggi e domani, dovrebbe arrivare la seconda tranche da 3mila dosi. Il rifornimento dovrebbe avvenire con cadenza regolare e, entro il 25 gennaio, arriveranno in Polesine 13.650 dosi, anche se dopo l'indicazione dell'Aifa sulla possibilità di recuperare una sesta dose per ogni fiala di vaccino, dovrebbero esserci circa 2.600 dosi in più, consentendo di vaccinare, nel primo mese, oltre 8mila persone. «Le vaccinazioni proseguono come indicato nei giorni scorsi, ma non dobbiamo abbassare la guardia: l'arma che abbiamo tutti noi per combattere il virus è il senso di responsabilità. Dobbiamo continuare a rispettare le solite regole, mascherina, distanziamento, igienizzazione delle mani, evitare assembramenti, per riuscire a vincere questa battaglia», sottolinea Compostella. Anche perché le tappe per arrivare a vaccinare l'intera popolazione saranno ancora lunghe e, nel frattempo, si dovrà continuare a fronteggiare l'emergenza.

L'ORDINE DEI MEDICI

E anche le continue polemiche di chi si improvvisa esperto dopo aver letto qualche pagina a caso su internet: «No-vax, complottisti, terrapiattisti, sui social si trova di tutto commenta il presidente dell'Ordine dei medici di Rovigo Francesco Noce - Non mi spaventa, l'importante è circoscrivere questi fenomeni, chiarire, spiegare e parlare con le persone. Per questo vaccino abbiamo garanzie scientificamente provate di sicurezza ed efficacia e, intanto, si stanno sperimentando anche ulteriori vaccini e nuove terapie. La ricerca sta procedendo in modo sorprendente perché c'è uno sforzo mondiale. L'unico modo per prevenire il contagio, oltre alle chiusure, è il vaccino».

F.Cam.

