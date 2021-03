CAMPAGNA VACCINI

PORTO TOLLE Nell'estremo Delta sono iniziate con grande efficienza e una grandissima partecipazione le operazioni per la vaccinazione dei cittadini delle classi 1941 e prima metà del 1940. Il Comune ha messo a disposizione gli ampi spazi del palazzetto dello sport Lorenzo Milani, baricentrico rispetto alle frazioni di Ca' Tiepolo e Donzella in cui risiede circa la metà della popolazione portotollese, e facilmente raggiungibile anche da parte di chi arriva dalle zone più periferiche. Una soluzione logistica ottimale, visto che la possibilità di assembramenti è molto difficile.

GIORNO D'ESORDIO

Nel primo giorno di apertura i cittadini sono arrivati alla spicciolata, chi con la propria auto, chi accompagnato da un famigliare, ma tutti desiderosi di sottoporsi alla vaccinazione per riconquistare la propria liberà. Rispetto alla primavera scorsa, qui la seconda ondata della pandemia ha fatto registrare infatti un numero molto maggiore di contagi e diversi decessi. «Tra i nostri concittadini ci sono circa 800 ultraottantenni - spiega il sindaco Roberto Pizzoli, che con il vicesindaco Silvana Mantovani ha seguito le operazioni di apertura del centro vaccinale - Per noi è un motivo di orgoglio essere riusciti a ottenere uno dei punti vaccinali realizzati in provincia. Al momento l'apertura un giorno alla settimana, il mercoledì, e il numero di persone convocata, 144 più i rappresentanti delle forze dell'ordine, lo rende sottoutilizzato. Ma se ce ne sarà la possibilità e il bisogno, si potrà arrivare a 5-600 vaccinazioni giornaliere, accogliendo eventualmente cittadini da altri comuni».

APERTURE LIMITATE

Per ora il centro vaccinazioni portotollese funziona infatti in maniera sussidiaria rispetto a quello di Porto Viro, che è attivo cinque giorni settimanali, con l'esclusione appunto del mercoledì perché giorno di mercato nei pressi della sala Eracle. Una funzione complementare che infatti, un po' per la carenza di vaccini e un po' per il piano vaccinale che mette in lista docenti e personale scolastico, farà saltare le somministrazioni nelle prossime due settimane. «Si tratta semplicemente di una sospensione per motivi tecnici - conferma Annamaria Delsole, responsabile del Centro vaccinazione popolazione (Cvp) - Il piano sta andando a regime e sulla base della disponibilità coinvolgerà le varie fasce in cui è stata suddivisa la popolazione».

L'ORGANIZZAZIONE

Impeccabile l'organizzazione delle operazioni: gli agenti della Polizia Locale a presidiare il parcheggio del palazzetto dello sport, gli anziani non autosufficienti o soli accompagnati dai volontari di Auser e Anteas, la Protezione Civile a misurare la temperatura all'ingresso, a verificare le lettere d'invito e a indirizzare le persone verso la sala di pre-attesa, quindi il personale dell'Ulss che segue le operazioni di vaccinazione nelle tre postazioni realizzate e vigila su possibili reazioni nei minuti successivi. Senza parlare di quanto fatto dai gestori del Tennis Club per preparare adeguatamente la struttura, dotata persino di un ulteriore percorso carrabile per favorire l'uscita di persone con problemi di mobilità. «Come Amministrazione ringraziamo l'Ulss, la Polizia Locale, la Protezione Civile, Auser e Anteas, l'Ufficio tecnico comunale e il Tennis Club per aver reso possibile l'apertura di questo centro - conclude Pizzoli - L'auspicio è che arrivino quanto prima un maggior numero di vaccini e che tutti colgano l'opportunità che viene messa a disposizione per tutelare la salute e salvare molte vite. Perché, al momento, questa è l'unica strada che ci viene concessa per uscire il prima possibile da questa pandemia».

Enrico Garbin

