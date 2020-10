CAMPAGNA VACCINAZIONI

ROVIGO «Vaccinatevi tutti per l'influenza, è due volte importante». Questo il caldo appello lanciato ieri dal direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella nella giornata di lancio della campagna vaccinale antinfluenzale. «Vaccinarsi, quest'anno ha rimarcato il dg è importante prima di tutto dal punto di vista diagnostico, perché se una persona presenta sintomi specifici ed è vaccinata fa aumentare il sospetto che la sintomatologia sia dovuta al Covid. Ma l'aspetto più importante è che il rischio che una persona venga colpita contemporaneamente dall'influenza e dal Covid è reale e qualora accadesse la situazione potrebbe portare a gravi conseguenze cliniche».

DIAGNOSI DIFFERENZIATA

La dottoressa Federica Fenzi, dal primo ottobre nuovo direttore dell'Unità organizzativa complessa di Igiene e Sanità Pubblica, ha evidenziato come siano in corso di distribuzione o già consegnate «circa 5mila dosi ai pediatri di libera scelta, 58.225 dosi ai medici di medicina generale e 2.400 dosi alle case di riposo». A queste poco meno di 70mila dosi si aggiunge poi una dotazione consistente che rimane all'Ulss, da utilizzare secondo le necessità. «Lo scorso anno il picco influenzale è stato nella sesta settimana del 2020, che ha coinciso con il quadro emergenziale del Covid, quindi probabilmente c'è stata una sottonotifica dei casi. L'obiettivo che la Regione ci pone e che spero riusciremo a raggiungere qui in Polesine, che anche l'anno scorso ha avuto la percentuale più alta di copertura vaccinale delle categorie a rischio, è di arrivare al 75%. La popolazione target quest'anno sono i bambini dai sei mesi ai sei anni e le persone di 60 o più anni, oltre a quelle definite a rischio per una serie di patologie e le donne in gravidanza. In tutti questi casi la vaccinazione è fortemente raccomandata e gratuita. L'apertura pediatrica è importante, perché storicamente la fascia 0-15 anni è la meno interessata dai vaccini e la più colpita dall'influenza. Mi preme rassicurare le persone rispetto alle false controindicazioni: sono vaccini sicuri e di tre tipologie diverse, fra le quali una per persone che hanno allergie alle proteine dell'uovo. Le evidenze scientifiche sono chiare e la popolazione si può avvicinare con tranquillità e sicurezza a tale vaccino che quest'anno, più che in altri anni, è una misura di prevenzione utile al singolo ma che riveste anche un valore sociale molto importante per la salvaguardia dell'intera collettività».

L'OBIETTIVO DI COPERTURA

Lo scorso anno in Polesine era stata raggiunta una copertura vaccinale del 61% circa. E, visto l'esplodere del Covid, si è trattato, come sottolineato tempo fa dal direttore sanitario dell'Ulss Polesana Edgardo Contato, di un risultato assolutamente soddisfacente. Fra l'altro il più alto del Veneto. Così come nella stagione 2018-19, quando era stata raggiunta una copertura vaccinale del 62% della popolazione anziana, la più alta a livello regionale, anche se, nonostante questo, c'erano stati 28 casi gravi di influenza stagionale, per i quali era stato necessario il ricovero, e due decessi.

MEDICI DI BASE IN CAMPO

Il dg Compostella ha sottolineato poi come «l'adesione dei medici di medicina generale è stata ampia e convinta, alcuni si stanno organizzando anche con spazi messi a disposizione dai Comuni per evitare di creare sovrapposizioni con i pazienti in ambulatorio. Il mio grazie va a medici e pediatri che gestiranno questa campagna. Abbiamo avuto la segnalazione di due casi, un medico e un pediatra, che hanno deciso di non aderire: è chiaro che per i loro assistiti stiamo già organizzando le modalità per eseguire noi come Ulss le vaccinazioni. Qualora ci fossero problemi potremmo anche mettere in campo, insieme ai medici di medicina generale, dei vaccini day per rinforzare l'attività e aumentare la copertura. Il vaccino, fra l'altro è in questo momento di difficile reperimento nelle farmacie, che ringrazio per il ruolo che svolgono di informazione e supporto, perché quest'anno c'è stato un surplus di richiesta e le aziende produttrici hanno meno disponibilità. Invito comunque anche chi non rientra nelle categorie per le quali il vaccino è gratuito a vaccinarsi, di farlo per sé e per gli altri, chiedendo informazioni al proprio medico».

