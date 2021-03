CAMPAGNA VACCINALE

ROVIGO Ora è tutta una questione di tempo. Anzi, di tempi. Da un lato, infatti, sono aumentati i ritmi delle vaccinazioni, che oltre a raggiungere a domicilio i centenari, ha visto i chiamati alla somministrazione della prima dose, fra anziani e personale scolastico, salire a più di mille, con una netta accelerazione rispetto alle poco più di 200 persone delle prime settimane di avvio della cosiddetta fase 1-B della campagna vaccinale. Dall'altro, però, anche il virus sembra essere tornato a correre veloce.

CONTAGI IN SALITA

Nel bollettino epidemiologico di ieri si dava conto di 59 nuove positività e di 16 guarigioni, con il numero dei polesani attualmente positivi cresciuto ulteriormente, a 1.218. Tuttavia, il dato che meglio attesta il rapido peggioramento della situazione è quello relativo al tasso di contagi settimanali in rapporto alla popolazione. Anche in zona arancione, come è quella in cui si trova il Veneto, quando viene superato il rapporto di 250 casi ogni 100mila abitanti in base alle disposizioni introdotte dal nuovo Dpcm, può scattare la chiusura delle scuole. Il presidente Zaia ha già fatto partire la didattica a distanza in cinque distretti sanitari della regione, Belluno, Asolo, Portogruaro, Padova e Alta padovana, mentre il distretto di Rovigo, che raggruppa oltre al capoluogo anche l'Alto Polesine, sembra avvicinarsi pericolosamente alla soglia critica. Non il distretto 2 di Adria, che comprende tutto il Delta, dove il tasso ieri era di 188,71 casi ogni 100mila abitanti. Ma il distretto 1, dove ieri il valore è salito al 224,87, in rapida crescita rispetto ai 202 di lunedì. E proprio in ambito scolastico sono emerse tre delle positività di giornata, in altrettanti studenti. Due a Castelnuovo Bariano, uno delle medie e uno delle elementari, uno invece dell'Ipsaa Bellini di Trecenta.

SITUAZIONE IN EVOLUZIONE

A porre drammaticamente in rilievo la rapidità dell'evoluzione del virus, anche dal punto di vista delle sue conseguenze più tragiche, è purtroppo, ancora una volta, il dato relativo ai decessi. Due anche quelli segnalati nel bollettino di ieri, entrambi in persone che non erano né ospedalizzate, né in casa di cura. Se il totale dei decessi Covid sale quindi a 435, si registra come a spegnersi siano state altre due persone che non avevano mostrato sintomatologia tale da portare al ricovero e le cui condizioni, invece, sono rapidamente precipitate. Purtroppo una situazione che, in questi ultimi giorni, si è ripetuta più volte. In attesa di approfondimenti in merito da parte dell'Azienda sanitaria, coni più recenti chiarimenti che risalgono all'ultima conferenza stampa dell'ormai ex direttore generale Antonio Compostella, 15 giorni fa, questi elementi lascerebbero pensare che, oltre a una conclamata maggiore trasmissibilità, la cosiddetta variante inglese possa caratterizzarsi anche per una maggiore aggressività clinica.

RICOVERI IN CRESCITA

Aspetto questo che sembra trovare un pieno riscontro nel vertiginoso aumento dei ricoveri, ieri saliti a 70 con un +7 rispetto a lunedì e addirittura un +16 rispetto a venerdì. Un incremento di quasi il 30% in quattro giorni. Fortunatamente solo uno dei nuovi pazienti è un ricovero in area critica, con i degenti in Terapia intensiva che sono passati da 5 a 6, mentre 9 degli altri ricoverati si trovano in Malattie infettive all'ospedale di Rovigo e gli altri 55 nell'Area medica e subintensiva al San Luca, per la quale è stato disposto proprio venerdì scorso l'ampliamento della capacità da 48 a 78 posti letto.

LE SOMMINISTRAZIONI

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, le somministrazioni di prime dosi stanno sensibilmente aumentando. Se già lunedì erano state infatti ben 926 le vaccinazioni programmate, ieri sono salite a 1.080, fra le varie categorie, dagli over 80 a docenti e personale Ata, passando per il personale delle forze dell'ordine. Senza contare le seconde dosi, i nuovi giri nelle Rsa a colmare le lacune rimaste fra quanti erano al tempo positivi. Fra l'altro grazie all'attività delle Usca è stato dato avvio anche alla vaccinazione domiciliare che coinvolgerà, oltre agli allettati, anche tutti i centenari polesani, circa un centinaio di nati dal 1921 al 1913.

Francesco Campi

