CAMPAGNA VACCINALE

ROVIGO Lunedì parte la tanto attesa nuova fase di vaccinazione, ma lo farà con il freno a mano tirato perché ancora non vi sono certezze per quanto riguarda le forniture delle dosi che dovranno essere somministrate.

«Ancora non sappiamo quante dosi arriveranno la prossima settimana, se tremila come previsto o poco più di mille come è successo questa settimana e per marzo ancora non abbiamo il programma degli invii» ribadisce sconsolato il direttore generale dell'Ulss Antonio Compostella che tuttavia annuncia che, a breve, «parallelamente alla vaccinazione per 80enni e 70enni con i vaccini Pfizer e o Moderna, dovrebbe partire, e il condizionale è d'obbligo perché tutto è legato a quando e come verrà definito il programma con date e modalità, anche la campagna di vaccinazione per insegnanti e categorie essenziali, come forze dell'ordine e vigili del fuoco, con il vaccino Astrazeneca, perché questa settimana è arrivata la prima fornitura che è stata stoccata all'ospedale di Mestre».

ARRIVATO ASTRAZENECA

Il vaccino Astrazeneca, rimarca Compostella, «verrà dedicato alle persone più giovani perché è stato indicato da Aifa per le persone al di sotto 55 anni, ma pur nella mia ignoranza da anestesista rianimatore e quindi non virologo o biologo, posso dire che non è vero, come si sente dire, che il vaccino Astrazeneca non è adeguato, perché ha superato tutti i passaggi della sicurezza e ha dimostrato efficacia anche in persone al di sopra dei 55 anni ma inferiore rispetto a quella di Pzizer e Moderna, e comunque una maggiore efficacia nella popolazione al di sotto dei 65 anni e ancora più al di sotto dei 55 anni.

PER GLI ANZIANI

I riflettori però ora sono puntati sulla vaccinazione degli 80enni che partirà lunedì: «Si parte secondo un programma definito a livello ministeriale e regionale con la classe 1941, salendo con le fasce di età e poi si andrà dagli 80 in giù. Si inizia nei primi tre centri attivati all'ospedale di Trecenta, al Censer di Rovigo ed alla Sala Caponnetto di Adria. È indubbiamente una partenza a scartamento ridotto, in tre sedi invece delle cinque che dovrebbero essere quotidianamente attive a pieno regime perché ci mancano i vaccini. Partiremo con circa 260 vaccini al giorno in tutto nei tre centri e questo probabilmente per le prime due settimane, poi speriamo di poter rimpinguare le scorte, perché quando facciamo la prima dose mettiamo da parte anche la seconda».

AVANTI PIANO

Nel frattempo anche la cosiddetta fase 1-A, non del tutto completata per quanto riguarda gli operatori sanitari, sta vivendo, sempre a causa delle problematiche legate ai rifornimenti, una fase di stallo. La somministrazione delle seconde dosi si è rallentata riflettendo il rallentamento che c'era stato nella somministrazione di prime dosi nella seconda metà di gennaio, mentre le nuove inoculazioni di prime dosi sono limitate a poche decine, in parte anche per andare a recuperare quegli operatori e ospiti delle case di riposo che durante il primo giro erano rimasti fuori perché positivi o negativizzati da troppo poco tempo. Ieri, per esempio, in tutto sono state somministrate una sessantina di dosi e una squadra vaccinale è stata all'Iras di Rovigo.

In tutto, le prime dosi somministrate in Polesine sono arrivate a poco meno di 8.100, mentre le seconde a circa 7.400.

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA