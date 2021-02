CAMPAGNA VACCINALE

ROVIGO I vaccinati in provincia di Rovigo al momento sono 7.525, pari a circa il 3,2% dei residenti, contando che nel territorio dell'Ulss Polesana rientra anche Boara Pisani. E ieri sono arrivate a 6.266 le persone che hanno già ricevuto anche la seconda inoculazione, ovvero il 2,6%. Un numero ancora piccolo rispetto alla soglia del 60% che è stata posta come livello da raggiungere per iniziare a vedere gli effetti del vaccino dal punto di vista della cosiddetta immunità di gregge, ma tutto sommato già consistente rispetto alle medie nazionali, che sono di circa il 2,3% dei vaccinati con la sola prima dose e di circa l'1,4% dei vaccinati con la doppia somministrazione. Ma il cambio di passo è vicino: per gli ottantenni e gli ultraottantenni si sta avvicinando il momento della vaccinazione.

TOCCA AGLI 80ENNI

Il 15 febbraio si aprirà infatti la nuova fase della campagna vaccinale. Le prime somministrazioni saranno per le persone nate nel 1941, ovvero quanti compiranno 80 anni nel 2020, seguiti poi dai più anziani, fino ai centenari, sempre che non siano già stati vaccinati nelle case di riposo, per poi ripartire, con gli ultrasettantacinquenni. Per tarare la macchina organizzativa, nella prima settimana inizieranno tre soli dei sette centri di vaccinazione previsti, quelli di Rovigo, al Censer, di Adria, al centro commerciale Il Porto, e di Castelmassa, all'ex mercato coperto ed i primissimi ad essere chiamati, con lettere spedite per posta che dovrebbero essere già in viaggio nelle prossime ore, saranno i residenti nei tre Comuni. A Rovigo, se chi ha 80 e più anni sono circa 4mila persone, i nati nel 41 sono circa 400, una parte dei quali già vaccinati in quanto ospiti delle Rsa. Nella prima settimana saranno eseguiti 100 vaccini al giorno in ciascuno dei tre punti, quindi gli ottantenni rodigini dovrebbero essere tutti chiamati, salvo imprevisti, entro giovedì 18. Trattandosi di anziani, un aspetto importante riguarda gli spostamenti. Per gli allettati provvederà l'Ulss con apposite squadre domiciliari, mentre per chi ha bisogno di un accompagnamento saranno i Comuni ad organizzare i trasporti.

NUMERO UNICO

Per quanto riguarda il capoluogo, proprio oggi si terrà una nuova riunione organizzativa fra l'assessore al Welfare Mirella Zambello e i vertici delle tre associazioni che hanno dato la propria disponibilità, Auser, Anteas e Blu Soccorso: «Associazioni ben organizzate e professionali già specializzate in questo tipo di servizio sottolinea l'assessore Stiamo lavorando per realizzare un numero unico per gestire le chiamate di chi abbia necessità di accompagnamento». Per quanto riguarda gli spazi, invece, spiega ancora l'assessore, «Piena validità del padiglione centrale del Censer, dove già erano stati eseguiti i tamponi. L'Ulss 5 dovrebbe a breve allestire sei postazioni con gazebo e con tutte le aree per i vari passaggi, dalla misurazione della temperatura, alla registrazione e alla somministrazione del vaccino, oltre ad un luogo dove attendere dopo la vaccinazione per eventuali reazioni. Sono previsti percorsi distinti per l'entrata e l'uscita e tutte le operazioni saranno svolte con il supporto della Croce rossa e della Protezione civile. Il centro sarà attivo 12 ore al giorno».

PUNTI DI RIFERIMENTO

Oltre che per i cittadini di Rovigo, faranno riferimento al Censer anche San Martino, Boara Pisani, Arquà, Bosaro, Polesella, Pontecchio e Guarda. Ad Adria, invece, Corbola, Papozze, Pettorazza, Villadose, Ceregnano, Gavello, Crespino e Villanova Marchesana. Per quanto riguarda il centro per l'Alto Polesine, sarà suddiviso su due gambe, una a Castelmassa e l'altra, ancora da definire, a Trecenta, con il bacino rappresentato dai Comuni di Canaro, Occhiobello, Fiesso, Stienta, Gaiba, Bagnolo, Castelguglielmo, Ficarolo, Salara, Giacciano con Baruchella, Calto, Ceneselli, Castelnovo Bariano, Bergantino e Melara. Stesso raddoppio per il Basso Polesine, con le due sedi di Porto Viro, in Sala Eracle, e di Porto Tolle, al palazzetto, comprendendo i residenti di Rosolina, Loreo Taglio di Po e Ariano. A Lendinara, infine, sempre al palazzetto, faranno capo anche Costa, Villanova del Ghebbo, Lusia, Badia, Canda, San Bellino, Fratta, Villamarzana, Pincara e Frassinelle.

Francesco Campi

