CAMPAGNA VACCINALELENDINARA Funzionerà anche in questo weekend il centro vaccinale di Lendinara per somministrare centinaia di dosi agli anziani e assicurare entro inizio settimana la copertura vaccinale a tutti gli over 80 residenti negli 11 comuni della zona. In questa settimana il Centro di vaccinazione di popolazione allestito dall'Ulss 5 nel palazzetto dello sport ha proceduto a passo spedito, assicurando circa 200-250 somministrazioni...