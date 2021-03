CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

ROVIGO L'intoppo AstraZeneca non ferma la marcia dei vaccini in Polesine. Ovviamente questa settimana non sarà raggiunto l'obiettivo delle 10mila somministrazioni previste, ma il ritmo resta comunque più alto rispetto alle battute iniziali della seconda fase della campagna vaccinale. Martedì le inoculazioni sono state 558, fra prime e seconde dosi, mentre ieri ne erano in programma altre 498: 30 a domicilio per centenari e persone allettate, 30 al punto vaccinale all'ospedale di Rovigo ai pazienti in dimissione e alle persone con specifiche patologie, 216 al Censer di Rovigo, 114 al centro allestito all'ospedale San Luca di Trecenta e 108 nella Sala Caponnetto di Adria. Proprio il centro di vaccinazione adriese, ieri, è stato visitato dal nuovo direttore generale dell'Ulss Polesana Patrizia Simionato, così come quello di Porto Viro, nell'ambito della ricognizione, insieme al personale tecnico, per verificare capienze ed allestimenti delle varie sedi in vista del loro potenziamento nei prossimi giorni.

POTENZIAMENTO DEI CENTRI

Perché la speranza è che, dopo lo stop al vaccino di Astraneneca e le ulteriori valutazioni, possa arrivare un nuovo via libera alla sua somministrazione. Anche se dovesse arrivare lo sblocco di AstraZeneca, non saranno però utilizzate le 1.600 dosi, suddivise in 160 fiale conservate in 16 scatole all'interno dei frigoriferi dell'Ulss Polesana, che fanno parte del lotto ABV5811, per le quali i carabinieri del Nas di Padova, guidati dal capitano Christian Spagnuolo, hanno fatto scattare il sequestro cautelativo, come disposto dalla Procura di Biella che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti dopo la morte di Sandro Tognatti, il docente di Novara morto il giorno dopo essersi vaccinato, anche se dalle prime evidenze dell'autopsia sembra che la causa sia stata un infarto, non correlato con l'inoculazione.

IL SEQUESTRO

Le dosi restano in custodia nelle strutture ospedaliere, ma anche in caso di nuovo via libera ad AstraZeneca non potranno essere somministrate. Nessun sequestro, invece, per le dosi dell'altro lotto, ABV2856, che era stato sospeso da Aifa una settimana fa.

LE SOMMINISTRAZIONI

Ieri l'Ulss ha chiarito alcuni aspetti relativi alle vaccinazioni, fornendo in particolare il dato complessivo delle dosi somministrate dal 27 dicembre al 16 marzo: 33.972, delle quali 24.087 prime dosi e 9.885 seconde dosi. Le categorie interessate, oltre a ospiti e operatori delle Rsa e al personale sanitario, sono stati gli ultraottantenni, per i quali la vaccinazione non si è interrotta perché destinatari dei vaccini Pfizer e Moderna, oltre agli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai lavoratori dei servizi essenziali e della scuola che, invece, al momento sono rimasti in sospeso perché a loro era invece riservato il vaccino AstraZeneca. L'Ulss ribadisce che, con «il perdurare della sospensione momentanea e precauzionale del vaccino AstraZeneca da parte di Aifa, rimane sospesa la campagna vaccinale per coloro che avrebbero dovuto essere vaccinati con tale vaccino, per esempio il personale scolastico. Per quanto riguarda i soggetti estremamente vulnerabili, la vaccinazione è già stata avviata su alcune categorie come i pazienti oncologi e dializzati. Sono in corso di realizzazione percorsi dedicati ad altre categorie vulnerabili. La campagna vaccinale prosegue per la popolazione over-80, per i soggetti estremamente vulnerabili e per le seconde dosi con i vaccini Pfizer e Moderna. Si invita la popolazione a presentarsi ai Centri Vaccinali di popolazione solo se in possesso di un appuntamento. Per eventuali disponibilità derivanti da mancate presenze, l'Ulss 5 comunica che programma anche tali vaccinazioni mediante liste di persone appartenenti alla popolazione target: non sono previste autocandidature».

NIENTE AUTO-CANDIDATURE

Una precisazione, questa, necessaria alla luce della confusione che si è ingenerata dopo le affermazioni del commissario straordinario Paolo Figliuolo sull'idea di poter arrivare alla somministrazione ai presenti, senza appuntamento, delle dosi che fossero avanzate, per non sprecare vaccini, che ha portato più di una persona, anche ieri, a fare un tentativo ai centri di vaccinazione. Ma questa possibilità, al momento, non è prevista.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

