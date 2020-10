L'APPROVVIGIONAMENTO

ROVIGO Una scorta di poco meno di 90mila dosi di vaccino, quasi il doppio delle 55mila che erano la dotazione di base dell'anno scorso dell'Ulss Polesana per la campagna vaccinale al via lunedì. Quest'anno l'obiettivo è infatti quello di raggiungere la platea più ampia possibile di persone, in modo da non doversi trovare a fronteggiare, insieme al Covid, anche il dilagare dell'influenza stagionale. Guardando indietro, all'era pre-Covid, nella stagione 2018-19 era stata raggiunta una copertura vaccinale del 62% degli anziani, la più alta a livello regionale, ma nonostante questo c'erano stati 28 casi gravi di influenza, per i quali era stato necessario il ricovero, e due decessi. L'anno scorso, con il Covid già presentatosi a febbraio, la copertura è stata ancora più alta.

Ora, con la totale sovrapposizione del Covid, diventa importante estendere la platea di vaccinati, anche per agevolare i medici chiamati a fare le diagnosi. E l'Ulss ricorre anche ai messaggini. «Proteggi il tuo bimbo. L'emergenza Covid-19 conferma l'importanza della vaccinazione antinfluenzale. Contatta il tuo pediatra per programmarla», è l'sms arrivato ai genitori con figli inseriti nel database aziendale. Perché quest'anno si estendono anche le maglie della gratuità del vaccino: oltre alle categorie a maggior rischio, donne in gravidanza, persone con particolari patologie, i ricoverati nelle strutture per lungodegenti, i familiari di soggetti ad alto rischio di complicanze, medici e personale sanitario oltre agli operatori di servizi pubblici di primario interesse, sono state incluse le persone di età uguale o superiore ai 60 anni, anche senza malattie, mentre fino all'anno scorso la soglia era quella dei 65 anni, nonché i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, anche senza patologie.

La fornitura complessiva ordinata già a giugno dalla Regione è stata pari a circa 1milione 307mila dosi, quasi il doppio rispetto al 2019, per una spesa pari a 8,4 milioni. La quota polesana, di oltre 81mila dosi, ha inciso circa per 440mila euro, ma già il 4 settembre il direttore della Farmacia degli ospedali di Rovigo e Trecenta Annalisa Ferrarese, in accordo con l'allora responsabile dell'Unità Igiene Pubblica Margherita Bellè, hanno inviato i fabbisogni aggiornati dei vaccini antinfluenzali per la popolazione polesana, con una ulteriore richiesta di quasi 8mila dosi, con un incremento della spesa di circa 39mila euro. La prima tranche da 18mila dosi è arrivata già nella seconda metà di settembre, anche se con il surplus di acquisti le aziende produttrici ci hanno messo più del previsto a soddisfare gli ordini.

I primi vaccini sono appannaggio di ospiti e operatori delle strutture residenziali extra ospedaliere, una platea di circa 4.600 persone. Gli altri sono stati distribuiti a medici di medicina generale e pediatri. In qualche caso sono gli stessi medici di famiglia a contattare i pazienti, in altri è il paziente a dover chiedere di essere vaccinato. Ma, come spiega il direttore generale dell'Ulss Polesana Antonio Compostella, «l'Odine dei medici si è già mosso per ottenere spazi aggiuntivi per garantire una maggiore affluenza senza che questa vada a confluire negli ambulatori, per maggiore sicurezza, e già ci sono state le prime risposte positive da parte dei Comuni. Stiamo valutando, poi, di concordare eventualmente uno o più vaccino-day, mettendo a disposizione anche dei punti ad accesso diretto. Raccomando vivamente a chi rientra nelle categorie indicate di eseguire il vaccino anche per favorire un'eventuale diagnosi differenziale con il Covid».

