LA GUERRA AL VIRUS

ROVIGO Nessun nuovo caso di Covid-19 e una guarigione, per uno dei quattro dipendenti dell'Ulss 5 positivi da un paio di mesi. Resta positivo anche un ospite, asintomatico, in una struttura residenziale a Fratta Polesine. Le guarigioni salgono così a 408 dei 451 casi tra i residenti in Polesine, dove 74 persone sono in isolamento domiciliare, e «la situazione è ottimale dal punto di vista epidemiologico. Il virus non sta circolando - ha detto ieri in conferenza stampa il direttore generale dell'Ulss 5 Antonio Compostella -. Gli screening nelle categorie a rischio come dipendenti Ulss e di case di riposo, da dove mancano casi positivi da lungo tempo non hanno ancora riscontrato positività».

TEST SIEROLOGICI

Anche i test sierologici della campagna promossa da Ministero della Salute e Istat con la Croce rossa, malgrado la scarsa adesione in Polesine - la previsione era di testare 508 persone - non ha rilevato tracce di anticorpi al coronavirus nei primi 60 test, a riprova che «il virus qui ha circolato poco, anche nella fase acuta». Tuttavia, gli episodi di positività tra alcuni pazienti che si preparavano a sottoporsi a un intervento chirurgico, «ci dicono che il virus non l'abbiamo debellato e che occorre mantenere alti i livelli di attenzione, per la sicurezza». Su ciò che il futuro riserva, Compostella ha detto che «ci sono pareri differenti tra i virologi e saranno i ricercatori a dire se effettivamente c'è stato un indebolimento del virus, perdendo l'aggressività di inizio epidemia». Per ora, «usare la mascherina nei luoghi di incontro e di lavoro, rispettare il distanziamento e le regole di igiene sono azioni molto semplici, che garantiscono la sicurezza di gregge».

I RISCHI DELL'AUTUNNO

Su una possibile ripresa dell'epidemia in autunno «è difficile fare una previsione assoluta, che dipende dalle informazioni sulla virulenza del virus. Focolai nuovi sicuramente li avremo» e così l'Ulss, oltre ad aver dotato tutti e tre i suoi ospedali degli strumenti per diagnosticare in autonomia e rapidità la presenza o no del coronavirus nei tamponi sui pazienti che vengono ricoverati, agirà anticipando la vaccinazione antinfluenzale e aggiungendo la vaccinazione antipneumococcica contro le polmoniti batteriche. L'autunno sarà una stagione difficile «perché a ogni febbre sospetta sarà necessario fare analisi differenziali per intercettare il virus».

COVID HOSPITAL

Nel percorso di riorganizzazione contro l'emergenza, il quarto piano dell'ospedale di Trecenta sarà area Covid permanente in caso di nuovo picco dell'epidemia: già installati i letti, per completare l'area mancano solo pochi arredi. Il terzo piano di Medicina invece, già usato come area medica Covid, sta lavorando con una quarantina di letti e sono in corso sanificazioni, tinteggiature e alcuni lavori di ammodernamento dell'impiantistica per i gas medicali e l'antincendio. Conclusi questi interventi «nel giro di 15-20 giorni la Medicina tornerà pienamente operativa con 65 posti letto» e l'ospedale di comunità tornerà a supporto della Medicina. Ancora a Trecenta, bisognerà aspettare qualche giorno per la ripresa dell'attività chirurgica, e con questa «il Pronto soccorso tornerà alla sua dizione». Al San Luca - ha annunciato ancora Compostella - sarà realizzata anche una sala di chirurgia ambulatoriale esterna all'attuale gruppo di sale operatorie. E saranno installati due nuovi ascensori che separeranno definitivamente l'area Covid dalle sale operatorie.

SPIAGGE SICURE

Compostella ha parlato anche dell'incontro di formazione svolto martedì dall'Ulss 5 per gli operatori del settore balneare: «Rispetto allo scoramento delle scorse settimane, la situazione delle attività sembra andare meglio. Abbiamo riscontrato il grande sforzo compiuto dal settore con un piano di gestione della sicurezza estiva che garantisce ospiti e operatori. Il rischio zero non esiste, ma in Polesine ci sono ottimi livelli di sicurezza».

Nicola Astolfi

© RIPRODUZIONE RISERVATA