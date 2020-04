Al mercato coperto di Campagna Amica della Coldiretti parte la spesa sospesa. Chi si servirà dei prodotti messi in vendita dai produttori Coldiretti potrà scegliere di aiutare chi ne ha più bisogno. Tutti ricordano l'usanza frequente in alcune parti d'Italia del caffè sospeso, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. I clienti del mercato di Campagna Amica, durante la spesa, potranno liberamente scegliere quali prodotti acquistare e donare ai meno abbienti che non possono permettersi di acquistarli a causa delle ristrettezze a cui conduce la mancanza di lavoro e di reddito. Campagna Amica consegnerà questi prodotti alla Caritas di Rovigo che gestirà la distribuzione dei beni raccolti. «Cerchiamo di aiutare chi ne ha bisogno ha spiegato il presidente Carlo Salvan con i prodotti degli agricoltori e soprattutto Made in Italy. Coldiretti Veneto ha stimato che sono più di 97 mila gli indigenti in regione. Categorie deboli, senza fissa dimora, anziani sopra i 65 anni e bambini fino a 15 anni costretti a chiedere aiuto per il cibo o bisognosi di un pasto nelle mense collettive. L'agricoltura vuol fare la propria parte per aiutarli. Oggi dalle 8.30 alle 13 si potrà fare la spesa e partecipare a questa iniziativa di solidarietà promossa da Coldiretti con Campagna Amica.

