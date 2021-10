Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CEREGNANO(M.Poz.) Per la terza volta consecutiva il gruppo Camminatori per caso Ceregnano, ha partecipato con venticinque componenti, alla manifestazione riconosciuta a livello nazionale denominata Walking Francigena Ultra Marathon che prevede un percorso a passo di Trekking e Nordic Walking sull'antico percorso della Via Francigena che è parte di una serie di percorsi, detti anche vie romee, che dall'Europa occidentale, in particolare dalla...