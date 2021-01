CARABINIERI

ROVIGO Il colonnello Emilio Mazza è il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri. Mazza prende il posto del colonnello Antonio Rizzi che ha terminato il servizio operativo dopo una brillante carriera di successi portati a termine proprio a Rovigo, dove si è fatto apprezzare professionalmente e umanamente. Da qualche giorno gli è subentrato il colonnello Emilio Mazza, 54 anni, coniugato, con due figli, originario di Taranto, presentato ufficialmente ieri mattina al Comando Provinciale dell'Arma. Nei giorni scorsi il colonnello era stato accolto dal prefetto Maddalena De Luca, dal presidente del Tribunale Angelo Risi e dal capo della Procura Carmelo Ruberto.

Per la prima volta in Veneto, Mazza ha prestato servizio nell'Accademia militare di Modena. Ha inoltre frequentato la Scuola ufficiali Carabinieri di Roma. Laureato in Giurisprudenza con specializzazione in Scienze della Sicurezza interna ed esterna, ha anche un master in Scienze strategiche. Il suo primo incarico, al comando del plotone presso il Battaglione mobile di Napoli, quindi è stato comandante della Compagnia a Marina Napoli. Sono dunque seguiti quattro anni al comando della Compagnia di Serra San Bruno (Vibo Valentia). In Emilia Romagna ha comandato per cinque anni la compagnia di Carpi. In passato, ha inoltre rivestito un incarico in Kosovo nella missione Joint Guardian. Dopo sei mesi ha dunque assunto il comando del Reparto operativo del Comando provinciale di Latina per ben sei anni. In seguito, ai cinque anni da Comandante provinciale dei Carabinieri di Prato, ne ha trascorsi otto a Capo della Sezione addestramento alla Scuola marescialli e brigadieri di Firenze. «Il nostro obiettivo è la prevenzione sul territorio - ha spiegato il colonnello Mazza -, attraverso le 29 stazioni: la presenza della pattuglia è un deterrente, oltre che una rassicurazione sociale. Da quanto ho potuto vedere, la provincia di Rovigo e la città stessa è un territorio abbastanza tranquillo. Non bisogna però abbassare la guardia. Un occhio di riguardo verrà dato alle persone più fragili, anziani, disabili, minori, donne. Intendo proseguire l'ottimo lavoro svolto dal mio predecessore».

Tra i vari riconoscimenti ottenuti dal colonnello Mazza: la Croce d'oro per anzianità di servizio, la medaglia d'oro per lungo comando, la medaglia Nato per aver partecipato all'operazione di pace in Kosovo, la medaglia Mauriziana (10 lustri al merito militare). Infine, l'onorificenza di Cavaliere Ufficiale della Repubblica Italiana.

