Cambiali e pagherò altro record negativo

ECONOMIAROVIGO I pagherò non accettati sono in calo netto. Anche a Rovigo. Il capoluogo polesano, tuttavia, nonostante la contrazione si colloca al primo posto in Italia per valore medio dei debiti protestati. Il protesto è l'atto con cui un pubblico ufficiale autorizzato, detto anche ufficiale levatore, che può essere un notaio, un ufficiale giudiziario o anche il segretario comunale, constata il mancato pagamento di una cambiale, di un vaglia cambiario, di un assegno bancario o postale.Gli ufficiali levatori, alla fine di ogni mese,...