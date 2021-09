Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL BOLLETTINOROVIGO La corsa del virus continua a mostrare segni di rallentamento, e ieri sono stati appena quattro i nuovi casi, tutti in persone già tracciate e poste in isolamento preventivo. Riparte invece la corsa al vaccino come effetto dell'estensione dell'obbligo del Green pass. Questo, da un lato fa crescere le percentuali, i polesani con almeno una dose domenica al 76,8%, quelli con ciclo completo al 73,4%, rispettivamente...